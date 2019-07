San Diego Comic-Con 2019: tutti i trailer delle serie TV

TV News The Walking Dead Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Il San Diego Comic-Con 2019 si conferma uno degli appuntamenti per eccellenza per gli appassionati di serie TV. Durante l'evento, sono state mostrate decine di trailer, che hanno fatto salire alle stelle l'hype dei fan!

È uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle serie TV e ancora una volta non ha deluso le aspettative. Il San Diego Comic-Con 2019 ha regalato ai fan una valanga di anticipazioni, trasmettendo un messaggio forte e chiaro: per i prossimi mesi, saranno necessarie una poltrona molto comoda e grandi rifornimenti di pop corn.

Se volete saperne di più, qui trovate tutti i trailer (e i teaser e le clip) presentati durante la convention.

Serie animate

Harley Quinn

Dopo il teaser rilasciato qualche tempo fa, DC Universe ha (finalmente) mostrato il primo trailer della serie animata per un pubblico adulto dedicata a Harley Quinn, l'affascinante, carismatica e folle fidanzata del Joker. Nella versione originale, la voce della protagonista è di Kaley Cuoco, indimenticabile Penny di The Big Bang Theory. L'uscita è prevista per l'autunno 2019.

Rick and Morty 4

Non solo è in arrivo Rick and Morty 4, ma i co-creatori Dan Harmon e Justin Roiland hanno rivelato di essere già al lavoro sulla stagione 5. Al momento, le bocche sono abbastanza cucite, ma pare che nei nuovi episodi ci saranno viaggi nel tempo, il ritorno di Mr. Meeseeks e molte "voci ospiti". Una si può (già) sentire nella clip condivisa online ed è quella del regista Taika Waititi, che doppia l'alieno Glootie.

She-Ra & the Princesses of Power (She-Ra e le principesse guerriere)

La terza stagione di She-Ra & the Princesses of Power (She-Ra e le principesse guerriere) sarà disponibile dal 2 agosto 2019 su Netflix e il trailer anticipa che Adora/She-Ra e il resto della banda dovranno fare i conti con nuovi problemi e nuovi nemici. A quanto pare, tra questi ultimi, ci sarà Huntara (che nella versione originale è doppiata da Geena Davis), una guerriera aliena reclutata da Hordak per catturare la Principessa del Potere.

Serie drammatiche

Mayans M.C. 2

Mayans M.C. tornerà con la seconda stagione sul canale USA FX a partire dal 3 settembre 2019 e ripartirà da un salto temporale in avanti di 6 mesi. Come ha anticipato il co-creatore e produttore esecutivo, Elgin James, i nuovi episodi espanderanno la narrazione del conflitto tra i Maya e i Sons of Anarchy e (a quanto pare) questo comporterà la presenza di alcuni protagonisti della serie madre.

Preacher 4

La quarta stagione sarà anche l'ultima per Preacher, la serie TV basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Steve Dillon e pubblicato da Vertigo DC. Il produttore esecutivo, Seth Rogen, ha dichiarato che il finale arriva al momento giusto e ha anticipato che nei nuovi episodi Dio sarà un vero e proprio antagonista e che per Jesse, Tulip e Cassidy raggiungere Most High non sarà facile. Preacher sarà trasmessa da AMC a partire dal 6 agosto 2019.

The Man in the High Castle 4

Dopo 4 stagioni, anche The Man in the High Castle si congeda dal proprio pubblico. La serie ispirata all'omonimo romanzo di Philip K. Dick (in italiano, La svastica sul sole) verrà rilasciata da Amazon Prime il 15 novembre 2019 e i nuovi episodi riprenderanno la narrazione esattamente da dove si è conclusa. In base alla sinossi ufficiale, Juliana e un nuovo movimento insurrezionalista avranno un ruolo di primo piano nella narrazione.

Serie horror

Creepshow

Il 26 settembre 2019, su Shudder, il servizio di streaming dedicato all'horror, al thriller e alla narrativa soprannaturale di proprietà di AMC, debutterà Creepshow. La nuova serie ad alto tasso di spavento porta la firma di Greg Nicotero e Joe Hill, figlio di Stephen King, e proporrà agli spettatori storie di paura vecchie e nuove... ma sempre terrificanti.

Fear The Walking Dead 5 (midseason trailer)

Cosa accadrà ai sopravvissuti di Fear the Walking Dead nella seconda parte della stagione 5? Utilizzando una lunga, dolorosa riflessione di Morgan e il filmato documentario di Althea, il midseason trailer rilasciato al San Diego Comic-Con 2019 mostra la quotidianità del gruppo tra confessioni, allenamenti, combattimenti e scene di "vita normale".

The Terror - Infamy

Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto da The Terror, la serie AMC torna con una seconda stagione, The Terror - Infamy, che sarà disponibile su Amazon Prime a partire dal 12 agosto 2019. I nuovi episodi non avranno collegamenti con i precedenti (nell'ottica di un progetto antologico), saranno ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale e racconteranno la vicenda di una comunità nippo-americana alle prese con delle morti inquietanti e una spaventosa entità malevola...

The Walking Dead 10

Dopo il finale della stagione 9, la guerra tra Daryl, Michonne e Carol e i Sussurratori di Alpha sembra inevitabile. Ma i sopravvissuti di The Walkig Dead non dovranno fare i conti solo contro nemici in carne e ossa e zombie, bensì anche con i propri fantasmi. Uno scenario pericoloso e pieno di insidie, in mezzo al quale si muove la variabile imprevedibile rappresentata da Negan. TWD tornerà dal 7 ottobre 2019 su FOX.

Van Helsing 4

Vanessa Van Helsing ha un nuovo nemico. Nella quarta stagione della serie targata Sy-Fy, la discendente di Abraham Van Helsing dovrà vedersela con Dracula. Ma non il vampiro che gli appassionati dell'horror conoscono bene, bensì una sua inedita e spietata versione femminile. Vanessa riuscirà a tenere testa a questa nuova incarnazione del Male e a non soccombere?

Serie di fantascienza

Snowpiercer

Dopo il film diretto da Bong Joon-ho e interpretato da Chris Evans, lo Snowpiercer ritorna a correre. TBS ha (finalmente) mostrato il trailer della serie con protagonista Jennifer Connelly e le prime immagini rivelano ambienti e atmosfere note, ma lasciano intendere un ritmo e un approfondimento diversi, in linea con la (nuova) natura a episodi dello show.

Star Trek: Picard

Circa 20 anni dopo gli eventi di Star Trek: The Next Generation, il Capitano Jean-Luc Picard è in pensione. Ma la comparsa di una misteriosa donna di nome Dahj pone fine al suo buen retiro e lo ributta in prima linea. Una nuova minaccia incombe sulla Federazione e l'ufficiale raduna alcuni vecchi amici per fermarla. Il trailer di Star Trek: Picard ha mandato in fibrillazione i fan del franchise e il ritorno di Sir Patrick Stewart in uno dei suoi ruoli più iconici sembra mettere il sigillo su un successo annunciato. L'appuntamento è fissato per i primi mesi del 2020.

Star Trek: Short Treks 2

La serie di cortometraggi che esplora l'universo di Star Trek torna con una seconda stagione e di 6 episodi. Stando alle informazioni diffuse, 3 approfondiranno i personaggi del Capitano Christopher Pike, di Mr. Spock e di Numero Uno, due saranno animati e un altro racconterà la vita del Capitano Jean-Luc Picard prima degli eventi della serie Star Trek: Picard.

The Expanse 4

Dopo essere stata cancellata da Sy-Fy, The Expanse "risorge" con la quarta stagione su Amazon Prime. La piattaforma di streaming aveva annunciato che i nuovi episodi sarebbero arrivati entro la fine del 2019 e ha mantenuto la promessa. La Roci e il suo equipaggio torneranno in TV a partire dal 13 dicembre e (manco a dirlo) dovranno affrontare altre pericolose battaglie.

Westworld 3

Una data di uscita esatta non c'è e per ora i fan devono accontentarsi di sapere che Westworld 3 arriverà in TV nel 2020. Cosa che sta mettendo a dura prova i loro nervi. Perché il nuovo trailer ha contribuito ad alimentare ancora l'hype, dopo quello diffuso poche settimane fa. Dolores è fuggita dal parco ed è libera nel mondo reale. Un mondo che non conosce e che avrà un grande impatto su di lei. Quali saranno le (inevitabili) conseguenze?

Serie fantasy

Carnival Row

Amazon Prime ha scelto di rilasciare non un trailer, ma due featurette per presentare la fata Vignette Stonemoss (Cara Delevigne) e il detective umano Rycroft Philostrate (Orlando Bloom), i due protagonisti di Carnival Row. Ambientata in un'epoca vittoriana in cui gli esseri umani e le creature fantastiche vivono fianco a fianco e caratterizzata da un'atmosfera noir, la serie sarà distribuita a partire dal 30 agosto 2019.

His Dark Materials (Queste oscure materie)

HBO ha finalmente mostrato il trailer del molto atteso quanto misterioso adattamento per la TV della saga letteraria His Dark Materials (Queste oscure materie) dello scrittore britannico Philip Pullman, composta dai romanzi La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'ambra. Al momento, non è stata ancora resa nota la data di uscita (che dovrebbe essere entro la fine del 2019). Tuttavia, il network ha già rinnovato lo show per una seconda stagione.

The Dark Crystal - Age of Resistance

Quasi 40 anni dopo il film The Dark Crystal, diretto da Frank Oz e Jim Henson, Netflix ha realizzato il prequel della storia ambientata sul pianeta Thra, The Dark Crystal - Age of Resistance (Dark Crystal - La resistenza). Nella versione originale, la serie conta su un cast di voci di tutto rispetto, che annovera tra gli altri Mark Hamill, Helena Bonham Carter, Taron Egerton e Lena Headey. Per i fan del fantasy, l'appuntamento è a partire dal 30 agosto 2019.

The Witcher

The Witcher è probabilmente una delle serie più attese dei prossimi mesi da tutti gli appassionati di saghe fantastiche e... dagli "orfani" di Game of Thrones. La showrunner, Lauren S. Hissrich, ha anticipato che la storia dello strigo Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill) sarà rivolta a un pubblico adulto e si baserà sul ciclo di romanzi di Andrzej Sapkowski e non sui videogiochi. Lo show dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2019.

Serie di supereroi

Arrow 8

A meno di qualche colpo di scena, la stagione 8 di Arrow concluderà le vicende di Oliver Queen e dei suoi amici. Ma prima di potere appendere arco e frecce al chiodo, il giustiziere mascherato dovrà affrontare una nuova, pericolosa minaccia e una crisi senza precedenti. Riuscirà a uscire vincitore? La risposta arriverà sul canale USA The CW a partire dal 15 ottobre 2019.

Batwoman

Per una serie che finisce, un'altra inizia. L'Arrowverse si prepara a colmare il vuoto di Arrow con Batwoman, il nuovo progetto dedicato alla protettrice mascherata di Gotham City. Dopo essere apparsa nel crossover Elseworld, Ruby Rose rimette la maschera da Donna Pipistrello per un progetto che la vede assoluta protagonista. L'esordio è previsto il 6 ottobre 2019 su The CW.

Black Lightning 3

Da quando Jefferson Pierce, alter ego "civile" del supereroe Black Lightening, che combatte il crimine utilizzando la sua capacità di controllare l'elettricità, ha scoperto che le sue giovani figlie possiedono lo stesso potere, tutto è cambiato. La nuova stagione di Black Lightning esplorerà le origini dei meta umani della immaginaria nazione di Markovia e metterà il supereroe di fronte a un nuovo nemico, a partire dal 21 ottobre su The CW.

The Flash 6

La sesta stagione di The Flash esplorerà le conseguenze del drammatico finale della quinta su Barry e Iris e metterà l'eroe e i suoi compagni di avventura di fronte a un nuovo villain, ovvero Bloodwork, conosciuto anche come Dottor Ramsey Rosso. Inoltre, sarà coinvolta nell'atteso crossover Crisis on Infinite Earths, in cui comparirà pure Brandon Routh nei panni di Superman. The Flash 6 sarà trasmessa su The CW a partire dal 6 ottobre 2019.

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 6

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Grandi cambiamenti attendono Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. negli ultimi episodi della sesta stagione, prima del gran finale della settima. L'agente Phil Coulson non c'è più e al suo posto è arrivato Sarge, un personaggio che condivide le fattezze del (ex) direttore dello S.H.I.E.L.D., ma che è tutt'altro da lui. Marvel ha svelato qualcosa in una clip di oltre 2 minuti, da vedere rigorosamente dopo Rotta di collisione. 2a parte, che andrà in onda su FOX in prima TV assoluta lunedì 22 luglio 2019.

Power Rangers Beast Morphers 2

Power Rangers Beast Morphers è la 26esima versione della longeva serie live-action e la prima prodotta da Hasbro Studios. Nella seconda stagione, sono attesi nuovi Zord, nuovi team-up e il ritorno di Austin St. John nel ruolo di Jason Lee Scott, il primo Power Ranger rosso della serie Mighty Morphin Power Rangers.

Supergirl 5

Nuovi nemici, nuove avventure e un nuovo costume attendono Kara Zor-El/Kara Danvers nella quinta stagione di Supergirl. I produttori esecutivi, Jessica Queller e Robert Rovner, hanno dichiarato di essere "entusiasti" dell'aggiornamento dell'iconica super-tuta e di sperare che la rinnovata immagine "forte e potente" della cugina di Superman possa piacere ai fan tanto quanto piace a loro.

Watchmen

L'attesa per Watchmen è altissima e il trailer presentato da HBO non ha fatto altro che soffiare sul fuoco dell'hype degli appassionati. Le prima immagini hanno svelato che la serie è completamente indipendente dal film di Zack Snyder e mostra qualcosa di più del personaggio di Angela Abraham (Regina King), oltre a lasciare intendere che Adrian Alexander Veidt aka Ozymandias (Jeremy Irons) potrebbe non essere morto e a svelare che il Dottor Manhattan vive... viveva su Marte.

