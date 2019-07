Supergirl, ecco il primo trailer della stagione 5

TV News

di Giuseppe Benincasa - 22/07/2019 10:49 | aggiornato 22/07/2019 10:53

Nuova stagione, nuovo costume per Supergirl!

Tra le tante novità del San Diego Comic-Con di quest'anno, c'è anche il primo trailer (che potete vedere in testata a questo articolo) della quinta stagione della serie TV Supergirl, che vi ricordiamo essere parte integrante dell'Arrowverse.

La nuova stagione dell'eroina DC Comics, interpretata da Melissa Benoist, andrà in onda negli Stati Uniti sull'emittente televisiva The CW a partire dal 6 ottobre. Da come si può vedere nel trailer, Supergirl avrà un nuovo costume e a questo proposito i produttori esecutivi Jessica Queller e Robert Rovner hanno dichiarato:

Siamo super eccitati di aver aggiornato l'iconico costume di Supergirl. Pensiamo che la sua nuova immagine sia forte e potente. Speriamo che i fan siano eccitato quanto lo siamo noi.

Il nuovo costume era stato anticipato da questo post di Instagram pubblicato nel profilo ufficiale di Melissa Benoist:

Il cast: chi arriva e chi va via

Julie Gonzalo (Veronica Mars, Dallas, Eli Stone) si unirà al cast nei panni di Andrea Rojas, alias Acrata. Per il mondo è una "donna d'affari lucida ed erede di un impero tecnologico", quindi aspettatevi un testa a testa con la proprietaria di CatCo Lena Luthor (interpretata da Katie McGrath). Ma ha anche un segreto mistico che le dà i suoi superpoteri, questo dovrebbe portarla anche contro Supergirl. Il personaggio è stato creato da Carlo Barberi, Brian K. Vaughan e Humberto Ramos nel fumetto Superman Annual numero 12, ed è già apparso in TV nella serie TV Smallville.

Staz Nair, che ha interpretato Qhono il guerriero Dothraki nella serie di successo HBO Game of Thrones, si unirà alla serie nei panni di William Dey. Il personaggio non proviene dai fumetti, inoltre non sembra nascondere un superpotere. Invece, sembra che a causa del suo cinismo si scontrerà con Kara a CatCo e dovrebbe avere dei legami con la malavita.

Mehcad Brooks, che ha interpretato in tutte le prime quattro stagioni della serie il personaggio di Jimmy Olsen, lascerà Supergirl durante la quinta stagione. Non sono stati ancora rivelati i tempi o le condizioni per cui ciò accadrà.

La serie parteciperà al crossover che coinvolge tutto l'Arrowverse, intitolato Crisis on Infinite Earths.