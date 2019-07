TV NewsFumetti

di Silvio Mazzitelli - 22/07/2019 14:23 | aggiornato 22/07/2019 14:25

La serie TV di Amazon Prime Video deve ancora debuttare sul servizio di streaming, ma il panel del San Diego Comic-Con conferma l'arrivo di una seconda stagione.

1 condivisione

Durante il San Diego Comic-Con si è svolto il panel dedicato alla nuova serie TV The Boys, che andrà in onda dal 26 luglio su Amazon Prime Video. La serie a fumetti è stata originariamente realizzata dal duo Garth Ennis e Darick Robertson, che hanno dipinto un mondo dove i supereroi sono corrotti e egoisti come qualsiasi essere umano, approfittando delle loro capacità sovraumane per farla franca di fronte ai peggiori crimini, nonostante continuino a professarsi come eroi della giustizia.

Nel panel erano presenti i produttori esecutivi della serie Eric Kripke e Seth Rogen insieme ad alcuni degli attori principali dello show, tra cui: Karl Urban (Bill Butcher), Jack Quaid (Hughie Campbell), Karen Fukuhara (The Female), Elizabeth Shue (Madelyn Stillwell), Erin Moriarity (Starlight), Chace Crawford (The Deep), Antony Starr (Homelander), Jessie T. Usher (A-Train), Laz Alonso (Mother’s Milk), and Tomer Capon (Frenchie).

L’incontro con il cast si è aperto con la visione di tre filmati tratti dallo show, che si focalizzavano sul mondo dove la storia è ambientata e sui personaggi. Nella prima clip due ragazzi assistono alla sventata rapina di un furgone blindato da parte di Starlight e Homelander, due supereroi appartenenti al gruppo The Seven, che tra ingiurie e violenza fermano i ladri. I ragazzi nel frattempo pensano che i due eroi siano fantastici e desiderano farsi un selfie con loro.

La seconda clip mostra un dialogo tra il personaggio Hughie Campbell e suo padre (interpretato da Simon Pegg). Hughie racconta di come la sua vita sia stata rovinata da un supereroe e comunica al padre di aver deciso di lasciare casa per unirsi al gruppo The Boys, finendo per litigare con il genitore.

HD Amazon

L’ultimo video è dedicato a tre membri dei The Boys, Mother’s Milk, Hughie e Billy Butcher. Il personaggio interpretato da Karl Urban è il leader del gruppo e si esibisce in un divertente dialogo in cui racconta del gruppo di cui è capo, spiegando che si tratta di un gruppo di disadattati la cui vita è stata rovinata da forze molto più grandi di loro.

La storia dell’opera riguarda infatti questo gruppo di persone, chiamato The Boys, nato con lo scopo di affrontare la corruzione e lo strapotere di alcune corporazioni e dei supereroi che approfittano del loro status. Bersaglio principale del gruppo sono i The Seven, una sorta di Justice League corrotta che mostra una facciata da supereroi senza macchia e senza paura nei confronti dell’opinione pubblica, ma che poi compie diversi crimini e nefandezze nell’ombra.

HD Amazon

L’annuncio più importante è stata la conferma di una seconda stagione già in lavorazione per la serie tv originale di Amazon Prime Video. Il cast sta infatti partecipando alle riprese della seconda stagione a Toronto proprio in questi giorni.

I fan del fumetto originale sono stati entusiasti di sapere che la serie TV continuerà sicuramente con una nuova stagione dopo l’uscita della prima. The Boys sarà disponibile dal 26 luglio con la prima stagione composta da 8 episodi.

Fonte: Slashfilm