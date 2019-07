CinemaTV News The Walking Dead

22/07/2019

Un teaser di pochi secondi, e una frase che sta già facendo discutere i fan: only in thaters. Il film su Rick Grimes, dopo l'uscita da The Walking Dead, arriverà nelle sale e non sul piccolo schermo. Ecco i dettagli.

Pochi secondi. 24, per l'esattezza. E un annuncio che ha fatto discutere: il primo film su Rick Grimes dopo l'uscita da The Walking Dead, il primo dei tre film previsti, uscirà al cinema.

Solo al cinema. Only in Theaters. Poco spazio ai dubbi.

Inizialmente si era parlato di film, poi subito ricondotti a film TV, che tutti pensavamo sarebbero andati in onda su AMC. E invece...

Il teaser presentato al San Diego Comic-Con riparte da un elicottero, l'elicottero che aveva messo in salvo Rick su richiesta di Anne/Jadis.

L'elicottero della cui esistenza siamo al corrente solo noi spettatori, mentre tutti gli altri personaggi di The Walking Dead credono Rick morto.

Vediamo il profilo di una città, sentiamo l'inconfondibile sigla di testa di The Walking Dead e ne vediamo la scritta.

Accompagnata dalle parole: Rick Grimes Returns.

Una scelta inattesa, quella di far tornare Rick solo al cinema. E anche una scelta coraggiosa: una scommessa, una vera e propria scommessa.

Ora che The Walking Dead ha presentato, sempre al Comic-Con, il primo trailer della stagione 10, e ora che il fumetto ha concluso inaspettatamente la sua avventura con l'uscita dell'ultimo numero negli USA, proporre la nuova storia su Rick sul grande schermo anziché sul piccolo è davvero una mossa azzardata.

Evidentemente, la produzione ritiene che sia una mossa che verrà ripagata dai fan, che dovranno "migrare" al cinema per rivedere il personaggio che avevano seguito in TV per 8 stagioni (e 5 episodi).

Dopo aver guidato a lungo i sopravvissuti, diventando l'unico vero leader del gruppo, Rick si era sacrificato per gli altri... Ma Anne l'aveva salvato, inaspettatamente.

E portato lontano. Sei anni sono passati nella storia di The Walking Dead dal suo allontanamento e non possiamo che chiedersi ce Rick rivedrà Michonne, conoscerà suo figlio R.J., tornerà in contatto con l'amico fraterno Daryl...

Sappiamo per certo due cose: che i film su Rick erano parte integrante dell'accordo per l'uscita di Andrew Lincoln dal cast di The Walking Dead, e che il personaggio non tornerà nella serie principale.

Ma nulla vieta agli altri di prendere parte al primo o a tutti e tre i film che ci racconteranno la sua storia.

Inutile dire, vista anche l'inattesa decisione di distribuirlo solo nelle sale cinematografiche, che attorno al film viene mantenuto il massimo riserbo.

Ma noi di MondoFox seguiremo la vicenda per tenervi aggiornati il più possibile, continuate a seguirci!