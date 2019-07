A Beautiful Day in the Neighborhood, il trailer del nuovo film con Tom Hanks

Cinema

Godetevi il trailer del nuovo film in uscita di Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood, ispirato alla vera storia di Fred Rogers ed il suo programma per bambini.

Sulla scia dell'acclamato documentario Won't You Be My Neighbor? - diventato il documentario biografico con i maggiori incassi di tutti i tempi -, come riportato da Screen Crush sta arrivando un film ispirato alla vita di Fred Rogers, geniale creatore e protagonista dell'iconico show per ragazzi Mister Rogers' Neighborhood. In A Beautiful Day in the Neighborhood, Rogers è interpretato da Tom Hanks ed il film parla del suo rapporto con il giornalista Tom Junod, nel film chiamato Lloyd Vogel, interpretato da Matthew Rhys.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film:

Tom Hanks interpreta Fred Rogers in A Beautiful Day in the Neighborhood: una storia di gentilezza che trionfa sul cinismo, basata sulla vera storia dell'amicizia tra Fred Rogers ed il giornalista Tom Junod. Dopo che uno scrittore, intepretato dal vincitore dell'Emmy Matthew Rhys, riceve il profilo di Fred Rogers, supera il suo scetticismo per lasciare spazio all'empatia ed alla gentilezza del vicino più amato d'America.

Siamo certi che anche il più cinico dei cuori si scioglierà nel guardare il trailer ufficiale di A Beautiful Day in the Neighborhood. Ma chissà se i membri dell'Academy la penseranno allo stesso modo? Il film uscirà infatti nelle sale statunitensi il 22 novembre 2019, a ridosso del giorno del Ringraziamento, ma è anche il momento perfetto per la stagione degli Oscar! Non stupitevi quindi se il nome di Tom Hanks verrà nuovamente preso in considerazione per una statuetta.

Non tutti sanno che, purtroppo, una tragedia è stata associata alla realizzazione di A Beautiful Day in the Neighborhood: un membro della troupe ha perso la vita cadendo da un balcone del set. È scioccante quanto questa tragedia, l'unica notizia trapelata dalla realizzazione del film, sia in contrasto con lo spirito ed il messaggio positivo che la pellicola trasmette.

La regista Marielle Heller, come riportato da CinemaBlend, ha parlato della realizzazione di A Beautiful Day in the Neighborhood: per quanto possa sembrare che Tom Hanks sia un perfetto Rogers, infatti, Heller ha precisato che ha dovuto lavorare con l'attore a lungo per contenere la sua naturale, indomabile energia.

Ha una personalità forte! Quando entra in una stanza è impossibile non accorgersi di lui. Stringe la mano a tutti ed è molto divertente, non c'è mai un momento imbarazzante quando sei in giro con Tom Hanks. Fred Rogers, d'altro canto, era molto diverso: con lui c'erano anche dei momenti imbarazzanti, poteva restare seduto ed in silenzio, cosa che Tom non riuscirebbe mai a fare con naturalezza. Lui mette tutti a proprio agio e fa sentire tutti fantastici. Fred aveva il potere di disarmare le persone, facendo una domanda e poi sedendosi, restando a fissare il suo interlocutore finché non otteneva una risposta. La mia sfida come regista è stata quella di far diventare Tom Hanks un po' meno Tom Hanks... Lasciar libero il disagio, l'imbarazzo ed il dolore.

Del resto, sappiamo già quanto Tom Hanks sia un bravo attore! E non abbiamo dubbi che nel suo nuovo film ce lo dimostrerà ancora una volta. Ha già vinto due Oscar come miglior attore per Philadelphia e poi Forrest Gump, è stato nominato nella categoria Miglior attore per Big, Salvate il soldato Ryan e Cast Away. Ricordiamo anche il recente The Post, candidato al premio Oscar come miglior film, nel 2017. Inoltre, sono passati alcuni anni dalla sua ultima nomination, risalente al 2001 per Cast Away: che questo sarà di nuovo, forse, il suo anno fortunato?

Tom Hanks è ora nelle sale come doppiatore di Woody in Toy Story 4, ed ha dichiarato quanto sia stato terribile dire addio a quel ruolo. Sta arrivando inoltre un film di guerra, Greyhound, a maggio 2020, ed anche un film di fantascienza, Bios, nello stesso anno.

Il cast di A Beautiful Day in the Neighborhood include anche Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, Enrico Colantoni e Maryann Plunkett.