Borderlands 3, le copertine scartate sono bellissime!

23/07/2019

Presente al Comic-Con di San Diego con la mostra Museum of Mayhem interamente dedicata alla saga di Borderlands, Gearbox Software ha mostrato anche le cover scartate per il terzo capitolo del gioco, in uscita a settembre su PC e console.

Siamo sicuri che alcuni di voi avranno già cerchiato a più tinte di rosso - sangue! - la data del 13 settembre sul proprio calendario. Giorno che segna il debutto nei negozi di Borderlands 3, attesissimo terzo capitolo regolare della saga di sparatutto in prima persona per PlayStation 4, Xbox One e PC.

E lo hanno fatto a ragione, considerando che lo shooter targato Gearbox Software promette di prendere quanto di buono abbiamo visto nei predecessori ed elevarlo al quadrato. Anzi, al cubo! Non mancano azione spericolata, miliardi di armi da lootare e quattro Cacciatori della Cripta nuovi di zecca, pronti ad esplorare le lande del pianeta Pandora e a decimare migliaia di nemici.

Di bellissimo, in Borderlands 3, c'è perfino la copertina ufficiale (la trovate nell'immagine d'apertura a questo stesso articolo), acclamata da gamer e stampa come un piccolo capolavoro di design. Per arrivarci, gli artisti di Gearbox hanno scartato diverse cover che non hanno retto il confronto, mostrate al grande pubblico nel corso del Comic-Con 2019.

La software house americana era infatti presente in quel di San Diego con il Museum of Mayhem, una mostra interamente dedicata alla saga di Borderlands dove è stato possibile ammirare concept art, bozzetti preparatori e tantissime altre creazioni. Tra queste, proprio le copertine scartate del terzo episodio, raccolte nel video più in basso dallo YouTuber Hayder Hype:

Le alternative sono tutte ben riuscite e convincenti. Gli sviluppatori hanno preso in considerazione la possibilità di mantenere il concept delle copertine dei primi due giochi, che vedevano uno Psycho mimare il gesto dello sparo dapprima con una sola mano (nel capostipite) e poi con due (nel secondo capitolo). Nel terzo, sarebbe stato d'aiuto nientemeno che un piede. C'è poi un omaggio al videoclip Wrecking Ball di Miley Cirus, un trio di Psycho appena nati e illustrazioni ora in bianco e nero ora dai colori al neon tutte in linea con lo spirito del franchise.

Alla fine, la copertina ufficiale di Borderlands 3 risulta un ottimo compromesso, ma bisogna ammettere che anche gli altri design non erano per niente male. Qual è il vostro preferito? Mentre ci pensate, vi ricordiamo che il videogioco, edito da 2K Games, uscirà il 13 settembre 2019 su PC, PS4 e Xbox One nelle edizioni Standard, Deluxe e Super Deluxe.