Ecco il 'calamaro maialino': la piccola creatura avvistata a 1,4 km di profondità [VIDEO]

Alcuni scienziati a bordo della nave da ricerca E/V Nautilus hanno pubblicato un affascinante video di uno degli abitanti degli abissi più particolari e strani. Nota come Helicocranchia pfefferi, o più comunemente "calamaro maialino", la strana creatura è stata avvistata nelle profondità dell'Oceano Pacifico mentre l'imbarcazione navigava nei pressi dell'atollo di Palmyra.

Individuata a una profondità di circa 1400 metri, la creatura è stata ripresa dal team Nautilus grazie a un ROV (sottomarino a comando remoto) dell'organizzazione no-profit Ocean Exploration Trust. Uno dei ricercatori, notando il piccolo essere marino, avrebbe esclamato:

Una creatura alquanto rara il calamaro maialino, che prende il nome dal suo grande sifone che ricorda proprio il muso di un maiale.

Il team ha spiegato:

I calamari, come altri cefalopodi, si muovono usando una struttura chiamata sifone per raccogliere e buttare fuori l'acqua circostante come una pompa a getto. Questa particolare specie è in grado di regolare la propria galleggiabilità con un "serbatoio interno" pieno di ammoniaca; viene spesso osservata con i suoi tentacoli svasati sopra la testa che sfoggia tipo una pettinatura selvaggia, o, come dice un membro del team, tipo corna di renna.