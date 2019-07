Catherine the Great: il trailer ufficiale della serie con Helen Mirren

TV News

23/07/2019

L'attrice Premio Oscar interpreterà l'ultima zarina di Russia, Caterina la Grande.

Non c'è dubbio che Helen Mirren ami interpretare donne forti e con indosso una corona. Dopo aver indossato quella della regina Elisabetta II nel film The Queen - interpretazione che le è valso un Premio Oscar nel 2006 come Miglior attrice - l'attrice inglese sarà incoronata zarina di Russia nella mini serie targata HBO Catherine the Great.

Nel primo trailer Helen Mirren appare nelle meravigliose vesti della imperatrice russa, sovrana intelligente e affascinante che regnerà con saggezza per ben 34 anni. Le quattro puntate della serie saranno incentrate sull'ultimo periodo del suo lungo regno e sulla passionale relazione con il comandante russo Grigory Potemkin, interpretato dall'attore australiano Jason Clarke (Serenity - L'isola dell'inganno).

Sai cos'ho nella mia mano? Il potere assoluto.

Della corte russa del 18esimo secolo faranno parte anche Georgina Beedle nel ruolo della principessa Natalia, Rory Kinnear in quello del ministro Panin e Gina McKee nei panni della contessa Bruce.

La serie, scritta dal romanziere Nigel Williams e diretta da Philip Martin (The Crown), è stata girata in palazzi e luoghi storici situati in Russia, Lettonia e Lituania, trasformati per l'occasione in meravigliosi set.

Per ammirare la grandezza della zarina (e della sua interprete) bisognerà aspettare il prossimo autunno.