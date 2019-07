Death Stranding al Comic-Con: nuovi dettagli e Hideo Kojima bloccato alla dogana per il pod del bambino!

Videogames

Nel corso del panel al Comic-Con in compagnia di Nicolas Winding Refn, Hideo Kojima ha rivelato alcuni dettagli su Death Stranding e ha riferito una curiosità: il suo pod del bambino ha destato non poche preoccupazioni alla dogana.

Hideo Kojima è stato tra i protagonisti del Comic-Con di San Diego grazie a un panel nel quale ha parlato del suo atteso Death Stranding in compagnia del giornalista e moderatore Geoff Keighley e del regista Nicolas Winding Refn – che nel gioco vestirà i panni del personaggio di Heartman. Proprio quest'ultimo è stato oggetto delle più importanti rivelazioni arrivate dalla kermesse.

Un personaggio dal cuore unico

Kojima ha spiegato che dietro al nome di Heartman ci sia il fatto che quest'uomo abbia un cuore particolare e unico. Il suo battito cardiaco si ferma infatti esattamente ogni ventuno minuti. Per questo motivo, Heartman vive perennemente collegato a un defibrillatore, indispensabile per mantenerlo in vita.

Legato a questi intervalli temporali, l'uomo trascorre la sua vita a guardare film o ascoltare musica che possano rientrare nell'intervallo dei ventuno minuti, prima del prossimo arresto cardiaco.

L'aspetto che il gioco sottolineerà particolarmente della sua condizione di salute sarà il fatto che quando il battito di Heartman si ferma, lui è in grado di viaggiare nell'altro mondo – quello oscuro e popolato dalle creature arenarie che abbiamo visto essere protagonista di numerosi trailer del gioco.

Impegnato nelle lande dei morti, in attesa che il suo cuore riprenda a battere, Heartman cerca così per sessanta volte al giorno di mettersi sulle tracce della sua famiglia, prima che il defibrillatore lo rianimi e lo riporti nel mondo dei vivi.

L'idea Keanu Reeves e il pod del bambino

Nel corso del panel, Refn ha anche rivelato che, quando Kojima gli propose l'idea di scritturare Mads Mikkelsen, lui rispose suggerendo invece il nome di Keanu Reeves, reclutato poi da CD Projekt RED. Sappiamo che l'idea non è andata in porto e che sarà l'attore danese a far parte del cast del gioco, dove interpreterà il personaggio di Cliff.

C'è anche un'altra curiosità che arriva dal Comic-Con, oltre alla copertina ufficiale di Death Stranding: per presenziare all'evento, Kojima ha deciso di portare con sé dal Giappone il (gigantesco) pod del bambino, ormai simbolo del gioco e incluso nella Collector's Edition venduta ai fan. Quando si è presentato alla dogana statunitense con quell'oggetto, però, il game designer non ha potuto fare a meno di attirare l'attenzione: gli agenti gli hanno così chiesto di poter esaminare il pod, per capire cosa stesse cercando di introdurre negli Stati Uniti.

Per fortuna, il pod è riuscito ad arrivare sano e salvo fino al Comic-Con, dove Kojima lo ha mostrato orgogliosamente ai fan presenti.

Il bisogno di stare uniti

Death Stranding vi porrà nei panni di Sam Porter Bridges (Norman Reedus), chiamato a tentare di riunire le persone in un'America mai così divisa e concentrata sui muri, anziché sui legami tra esseri umani.

Il titolo sarà un open world d'azione in cui il giocatore potrà decidere di esplorare liberamente gli scenari e di evitare del tutto lo scontro con i nemici, dal momento che uccidere avrà sempre delle conseguenze. Kojima ha già anticipato che non ci sarà un game over: in caso di morte del protagonista si giocherà nell'oltretomba, nel disperato tentativo di trovare un modo per tornare indietro.

Nel ricchissimo cast di Death Stranding troveremo anche Guillermo del Toro (Deadman), Lea Seydoux (Fragile), Lindsay Wagner (Amelie), Tommy Earl Jenkins (Die-Hardman), Margaret Qualley (Mama) e Troy Baker (Higgs). Il gioco sarà la prima opera di Hideo Kojima dall'addio a Metal Gear e a Konami, oltre a essere la prima firmata dalla nuova Kojima Productions.

L'appuntamento con Death Stranding è fissato per il prossimo 8 novembre, quando il gioco arriverà esclusivamente su PlayStation 4.