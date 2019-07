Hawkeye: il teaser trailer della serie e le novità su Kate Bishop e Ronin

TV News

di Giacinta Carnevale - 23/07/2019 15:03 | aggiornato 23/07/2019 15:07

I Marvel Studios hanno confermato lo sviluppo della serie TV incentrata su Occhio di Falco e sul personaggio di Kate Bishop. Ecco il teaser trailer e le novità su Hawkeye.

1 condivisione

Dopo le tante indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, durante il Comic-Con di San Diego i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente l'attesa serie TV Hawkeye che debutterà sulla nuova piattaforma di streaming targata Disney nell'autunno del 2021.

Il telefilm vedrà il ritorno di Jeremy Renner nei panni di Clint Barton alias Occhio di Falco, impegnato nell'addestramento della giovane Kate Bishop per trasformarla in un supereroe nonostante sia priva di qualsiasi superpotere. Al momento non è stato ancora svelato quale sarà l'attrice che interpreterà il nuovo personaggio.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ HAWKEYE with Jeremy Renner, an original series that will also introduce Kate Bishop. Streaming exclusively on Disney+, Fall 2021. pic.twitter.com/qPH8M2TQSj — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Nel corso del panel dedicato alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Jeremy Renner è salito sul palco parlando del futuro di Occhio di Falco e del suo ruolo nella serie Hawkeye:

Quello che farò nella serie sarà formare un nuovo personaggio, una versione migliore di me. Occhio di Falco è un supereroe senza superpoteri, e quindi posso insegnare questa cosa a qualcun altro.

L'attore ha poi condiviso, attraverso la propria pagina Twitter ufficiale, un video girato mentre veniva proiettato al Comic-Con il primo teaser della nuova serie televisiva. Nel breve filmato, che trovate a seguire, ci viene mostrata la comic art del suo personaggio insieme a quella di Kate Bishop ed infine appare il logo ufficiale della serie.

What a fun line up @marvel so happy to be on this ride #cominginhot #2021 pic.twitter.com/pDC8tcrL0H — Jeremy Renner (@Renner4Real) July 21, 2019

Secondo quanto svelato in anteprima dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, la trama sarà ambientata durante i 5 anni che sono trascorsi tra gli eventi di Avengers: Infinity War e quelli di Endgame.

In questo periodo, come abbiamo potuto vedere nel quarto film sugli Avengers, Clint Barton/Occhio di Falco ha deciso di assumere una nuova e vendicativa identità, quella di Ronin, dopo che Thanos con il suo famoso schiocco ha fatto sparire tutta la sua famiglia.

I fan da tempo attendevano l'annuncio di una serie televisiva incentrata interamente sul personaggio interpretato da Jeremy Renner e adesso sono stati accontentati. Inoltre, come vi abbiamo anticipato, in Hawkeye sarà introdotta anche la giovane Kate Bishop. Ma chi è questa nuova eroina?

Marvel

Si tratta di un personaggio ideato da Allan Hinberg e Jim Cheung, che ha fatto la sua prima apparizione nella serie di fumetti intitolata I Giovani Vendicatori (Young Avengers) e pubblicata nel 2005. Le sue abilità principali sono il tiro con l'arco e un'eccellente mira che la rendono un arciere straordinario, degno del suo predecessore.

Possiede inoltre ottime capacità coordinative, esperta nel combattimento corpo a corpo, campionessa di boxe e jujitsu e sa maneggiare anche la spada. Infine durante le sue missioni indossa sempre un costume viola ispirato a quello di Occhio di Falco.

Hawkeye arriverà su Disney+ nell'autunno del 2021, insieme ad altre serie originali del MCU annunciate al Comic-Con come Loki, What If...?, WandaVision e Falcon & The Winter Soldier.