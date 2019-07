Il ritorno di Daniel Brühl come Zemo e tutte le novità su The Falcon and the Winter Soldier

Non si fa fatica a immaginare che un gioco di così grande successo possa un giorno essere portato sul grande schermo ; negli ultimi anni Magic: The Gathering sta vivendo una nuova popolarità che sta facendo diventare un cardgame meno di nicchia e più mainstream, grazie anche al successo di alcuni videogiochi online e al continuo supporto con tante nuove espansioni e carte originali.

La storia della serie seguirà infatti i personaggi più iconici del background narrativo della saga creata da Wizard of the Coast , tra cui i due protagonisti nominati dai fratelli Russo.

Durante il panel i due registi hanno parlato dei possibili progetti futuri legati al franchise di Magic: The Gathering, e non escludono che, dopo la serie animata, possa arrivare qualche spin-off o nuovo progetto in live-action .

Lo scorso mese Netflix ha confermato la realizzazione di una serie animata dedicata al famoso cardgame e i fratelli Russo sono stati confermati come produttori. Sia Anthony che Joe hanno rivelato che questo progetto sarà guidato dalla loro enorme passione per il gioco, dato che sono fan entusiasti di Magic da lungo tempo.

I fratelli Russo hanno tenuto un importante panel al recente San Diego Comic-Con dove si è parlato molto di Avengers: Endgame , ma buona parte del loro intervento è stato dedicato a un altro importante progetto in cui sono coinvolti: ossia Magic: The Gathering .

I fratelli Russo durante il loro panel al San Diego Comic-Con hanno parlato del progetto legato a Magic: The Gathering che li coinvolge come produttori, e di possibili sviluppi futuri.

