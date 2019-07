Fumetti

Durante il Comic-Con sono state mostrate anche le prime immagini a colori della serie su Spider-Man di J.J. Abrams e Sara Pichelli.

Finito il San Diego Comic-Con, Marvel è ovviamente sulla bocca di tutti. Era facile aspettarsi che a "vincere" questa edizione dell'evento californiano sarebbe stata proprio la Casa delle Idee. Dopotutto questo è l'anno di Avengers: Endgame e il panel dei Marvel Studios in cui, come in molti sospettavano, sono stati annunciati i progetti della prossima Fase dell'universo cinematografico era uno dei più attesi dell'evento. Tuttavia, al di là delle avventure dei suoi eroi sul grande e piccolo schermo, la casa editrice ha fatto anche diversi annunci interessanti per i propri fumetti, rivelando tre nuovi progetti molto interessanti.

Si parte da The Amazing Mary Jane, una miniserie che vedrà come protagonista la storica compagna di Spider-Man. La serie partirà il prossimo ottobre e sarà formata da cinque numeri, scritti da Leah Williams e disegnati da Carlos Gomez. Non si tratta della prima occasione in cui la Rossa è stata al centro di una serie a fumetti: durante i primi anni 2000 infatti ci sono state diverse testate dedicate a questo personaggio come Mary Jane: Homecoming del 2005. A giudicare dalla sinossi e dalla copertina (che ritrae tanti diversi villain di Spider-Man) rilasciate da Marvel tuttavia, sembra che il nuovo progetto sarà molto diverso da quanto visto in passato.

THE AMAZING SPIDER-MAN #1 dall'autrice Leah Williams e dall'artista Carlos Gomez si presenterà questo ottobre, mettendo sotto l'occhio di bue l'amore della vita di Peter Parker! Ma se la Spider-Storia ci insegna qualcosa, questa posizione raramente è positiva e spesso è causa di guai. In una storia che nasce dalle pagine di AMAZING SPIDER-MAN #25, Mary Jane Watson ha appena ottenuto la sua grande occasione di successo, ma a quale costo? E può davvero fidarsi di tutti mentre rincorre i suoi sogni Hollywoodiani?

Un altro progetto che arriverà il prossimo ottobre riguarda un personaggio dall'altra parte dello spettro morale, ma altrettanto apprezzato dai lettori Marvel, se non di più. Stiamo parlando infatti di Dottor Destino, uno dei più iconici villain di tutto l'universo fumettistico (qualcuno direbbe anche non solo tra quelli della Casa delle Idee). Proprio lui sarà al centro di un nuovo progetto intitolato semplicemente Doctor Doom, disegnato da Salvador Larroca e scritto da Christopher Cantwell, autore della serie TV Halt and Catch Fire. Di seguito potete trovare la cover del primo numero e la sinossi rilasciata da Marvel.

Dopo aver speso tempo ed energie per cercare di mettere tutti in guardia contro un tentativo di creare il primo buco nero artificiale, costato al mondo trilioni di dollari, Destino sta ora affrontando delle visioni di una vita completamente differente e un futuro migliore. Quando però un grosso attacco terrorista porta a tantissime vittime, Destino è il primo a essere sospettato. Cosa succederà quando Dottor Destino sarà costretto a fuggire dalla legge e da sé stesso?

Tra gli annunci che più hanno colpito la fantasia degli appassionati, c'è sicuramente quello riguardante Marvel 2099. Si tratta di un teaser decisamente scarno, che però è stato capace di scatenare grande curiosità. Si tratta di un universo alternativo, nello specifico Terra-928, ambientato in un lontano futuro, nell'anno 2099 appunto. Il teaser, che gioca sul fatto che siamo a metà strada tra il 2099 e il 1939, anno di fondazione di Marvel, non da molte informazioni su cosa aspettarci da questo ritorno. Potrebbe essere una serie, diverse serie o, viceversa, un'avventura singola, magari in volume. Staremo a vedere.

80 anni fa, era il 1939. A 80 anni da ORA sarà... 2099 Novembre 2019

Infine, vale la pena segnalare che durante il San Diego Comic-Con Marvel ha mostrato per la prima volta alcune immagini a colori (curati da Dave Stewart) della storia di Spider-Man che sarà scritta da J.J. Abrams e suo figlio Henry e disegnata da Sara Pichelli. L'annuncio di questo progetto era stato anticipato da alcuni teaser dalla Casa delle Idee il mese scorso, che avevano lanciato innumerevoli teorie sul web. Potete trovare le immagini mostrate nel report dell'incontro di BleedingCool.

Cosa ne pensate? Quale di questi progetti vi sembra il più interessante? Avete già contattato la vostra fumetteria per chiedere di tenere da parte qualche copia?