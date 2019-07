MIB: International apre il Giffoni con uno spettacolo di droni, i video da non perdere

Ci troviamo nello stesso universo degli altri film, ma non siamo più legati agli spazi di Manhattan dove si svolgevano i primi tre episodi. Questa volta il film assume un aspetto, un tono, più internazionale imbastito da un nuovo gruppo di personaggi e da una giovane recluta, l’Agente M (Tessa Thompson), che si unisce a un agente veterano per la missione più importante e decisiva dell’organizzazione stessa.

E non potevano essere che dei droni a fare da cornice alla proiezione del film, in uscita nelle sale cinematografiche il 25 luglio 2019 . Questa volta gli uomini in nero si ritroveranno ad affrontare una razza aliena molto pericolosa e in grado di assumere qualsiasi fattezza, inclusa quella degli stessi MIB.

La particolare presentazione ha accompagnato la proiezione di Men in Black: International ed è stata organizzata dalla digital creative agency Xister Reply, in collaborazione con il partner tecnologico OSC Innovation.

Apertura davvero straordinaria per il 49esimo Giffoni Film Festival: 100 droni hanno sorvolato la cittadina illuminando il cielo serale per la proiezione di MIB.

