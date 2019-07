Cinema

23/07/2019

Universal ha confermato che Halloween (2018) avrà due nuovi sequel: Halloween kills e Halloween ends che vedranno di nuovo la partecipazione di Jamie Lee Curtis. Ecco tutti i dettagli.

Se pensavate che fosse finita, siete destinati a ricredervi. Parliamo dell'ormai infinita serie di sequel di Halloween, iconica pellicola del 1978 Halloween - La notte delle streghe, che ha fatto conoscere al mondo lo spietato quanto folle personaggio di Michael Myers. In seguito al successo straordinario del reboot dello scorso anno (che ha incassato in tutto il mondo oltre 255 milioni di dollari), Universal ha confermato che la saga di Halloween avrà due nuovi film: Halloween Kills e Halloween Ends, che usciranno rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Lo studio ha fatto il suo grande annuncio con un teaser al Comic-Con di San Diego 2019 (che ha avuto luogo nella città californiana dal 18 al 22 luglio), fissando la data di uscita del primo sequel per il 16 ottobre 2020 e un ulteriore film, Halloween Ends, per il 15 ottobre 2021. Ovviamente parliamo delle uscite dei film negli Stati Uniti.

"La saga di Michael Myers e Laurie Strode non è finita" ha avvertito il teaser che potete gustarvi in apertura dell'articolo, confermando che l'ormai iconico personaggio interpretato da Jamie Lee Curtis sarebbe stato nuovamente protagonista di un ruolo significativo nelle altre due pelicole.

Quello di Jamie Lee Curtis non è stato l'unico nome annunciato che riprenderà il suo ruolo nei due sequel. Il capo di Blumhouse Jason Blum ha twittato che gli sceneggiatori Danny McBride e David Gordon Green (che ha anche diretto il film del 2018) sarebbero tornati al lavoro, insieme al creatore del franchising John Carpenter. Torneranno per i du film anche Nick Castle, John Carpenter, Judy Greer e Will Patton. Per il momento non sono stati annunciati altri dettagli sul cast o su altri membri della troupe che torneranno per questi due nuovi sequel.

Halloween del 2018 è stato il primo sequel diretto del film del 1978, ignorando volontariamente tutti gli altri sequel, anche quelli in cui era apparsa la stessa Jamie Lee Curtis.

Non ci resta che aspettare nuovi dettagli ufficiali su queste due pellicole, che di certo saranno molto attese da tutti i più grandi appassionati del genere horror.

