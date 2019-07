TV News

23/07/2019

Anthony Mackie e Sebastian Stan saranno i protagonisti della serie TV che verrà trasmessa da Disney+: ma al San Diego Comic-Con 2019 un video di Daniel Brühl annuncia anche il ritorno del Barone Zemo e (forse) la Sharon Carter di Emily VanCamp.

Se l'universo Marvel post-Avengers: Endgame è ancora piuttosto nebuloso nonostante le ghiotte anticipazioni arrivate dal San Diego Comic-Con 2019, di una cosa i fan hanno certezza: The Falcon and The Winter Soldier sarà una serie TV da non perdere. Lo ha confermato Kevin Feige, il presidente di Marvel Studios, annunciando sul palco del Comic-Con i due protagonisti, Anthony Mackie e Sebastian Stan.

La prima sorpresa ha riguardato proprio Falcon: Mackie ha infatti rivelato che il suo Sam Wilson avrà un look tutto nuovo. Parlando ai microfoni di MTV News, l'attore ha fatto sapere che il suo personaggio indosserà un costume in pieno stile Captain America nello show che debutterà su Disney+ nel 2020.

La proposta è arrivata all'attore direttamente dai produttori Marvel e Mackie ha ammesso di sperare da parecchio tempo di poter indossare gli spandex del Capitano. Ma le novità non finiscono certo qui.

In occasione di un incontro al Celebrity Fan Fest di San Antonio, Mackie aveva già raccontato il passaggio di testimone (e di scudo) con Chris Evans, avvenuto con una rivelazione a sorpresa a casa del suo collega durante una partita di football dei Patriots. Lo scudo è stato mostrato con fierezza alla Hall H di San Diego.

Quello che fino ad ora non si sapeva è che il cast della serie si arricchirà di un graditissimo ritorno: Daniel Brühl tornerà a vestire i panni del Barone Helmut Zemo. Il cattivissimo supercriminale tedesco, rivela il report dal Comic-Con di CBR, indosserà anche un costume completo con tanto di maschera come quella dei fumetti, a differenza del look ammirato nel film Captain America: Civil War.

Brühl è intervenuto al Comic-Con a distanza: l'attore tedesco ha inviato un video-saluto per lanciare il suo nuovo Zemo. "Volevo solo salutare alcuni vecchi amici – ha detto l'attore – che mi hanno dato il benvenuto. Signori, ci vediamo presto". Dopo queste ultime parole, Brühl ha indossato la maschera viola del Barone, mandando in visibilio i fan presenti.

Non è chiaro invece se ci sarà Sharon Carter, interpretata da Emily VanCamp. La presenza dell'attrice era stata anticipata alcuni mesi fa, ma durante il panel al Comic-Con non è stata confermata ufficialmente. L'impressione è che l'Agente 13 ci sarà.

I dettagli sulla trama della serie non sono ancora stati diffusi. Come riportato dal sito Comicbook, Stan ha rivelato la sua personale predilezione per il materiale di Ed Brubaker, il fumettista al quale si devono il ritorno di Bucky Barnes, le mini-serie Captain America: Reborn e The Marvels Project.

Per adesso sappiamo che The Falcon and the Winter Soldier, composta da 6 episodi, sarà ambientata dopo gli eventi narrati in Avengers: Endgame. La regia è stata affidata a Kari Skogland, la regista canadese che ha firmato numerosi episodi di acclamate serie TV come The Handmaid's Tale, I Borgia, Sons of Liberty e The Listener.

E voi che ne dite, funzionerà la coppia Mackie-Stan sul piccolo schermo? Il futuro del Capitano è in buone mani?