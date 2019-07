Scarlett Johansson: i tatuaggi e l'anello di fidanzamento (da 400mila dollari) sfoggiati al SDCC

Celebrity

Scarlett Johansson continua a fare parlare di sé. Stavolta, per i tatuaggi e l'anello di fidanzamento da 400mila dollari sfoggiati al SDCC 2019.

Sotto i riflettori come non mai. Dopo la polemica per alcune dichiarazioni sul (delicato) argomento della inclusione e la presentazione dello stand-alone Black Widow al San Diego Comic-Con 2019, Scarlett Johansson continua a fare parlare di sé. Stavolta, per i grandi tatuaggi e l'anello di fidanzamento che ha sfoggiato alla manifestazione.

L'attrice è salita sul palco con un completo bianco e nero di David Koma con un inserto trasparente sul busto e i fan "occhi di falco" (giusto per restare in tema) hanno subito notato la presenza di due ombre scure sotto al tessuto leggero.

Ovviamente, non sono rimasti con le mani in mano e con una sapiente operazione di ingrandimento hanno scoperto che si tratta di due tattoo:

Per quello che si può capire, i disegni rappresentano una rosa (a sinistra) e un gufo o un qualche rapace con le ali spalancate (a destra).

Stando alle informazioni del sito Body Art Guru, i tatuaggi dovrebbero esistere da un po', ma probabilmente non sono mai stati molto notati a causa della loro posizione nascosta. Di certo, come osserva Page Six, non rappresentano che una parte dei disegni indelebili che la star del Marvel Cinematic Universe porta sulla pelle.

Scarlett sfoggia (anche) un grande motivo floreale e un agnello sulla schiena, un tramonto colorato all'interno dell'avambraccio, un ferro di cavallo con la frase "Lucky You" sul fianco, un braccialetto con pendente con la scritta "I Love NY" sul polso, due cerchi allacciati con una "A" sulla caviglia e il simbolo dei Vendicatori su un bicipite. Quest'ultimo tattoo è un omaggio agli Avengers originali e ce l'hanno uguale pure Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans e Jeremy Renner.

E se i tattoo - vecchi o nuovi che siano - dell'attrice hanno catturato l'attenzione dei fan, il suo enorme anello di fidanzamento li ha lasciati a bocca aperta:

Come scrive (ancora) Page Six, è la prima volta che l'interprete di Natasha Romanoff mostra in pubblico il gioiello con il quale la star del Saturday Night Live, Colin Jost, le ha chiesto di sposarlo.

Secondo il sito, che ha intervistato il vicepresidente della celebre azienda di gioielli USA Shane Co., Alicia Davis, la grande pietra preziosa dovrebbe essere un diamante marrone chiaro da 11 carati del valore di 400mila dollari. Invece, la lavorazione segue la tendenza (molto in voga) delle forme ovali e allungate, pur essendo "davvero unica nel suo genere, per stile e design".

Dal canto suo, la pubblicazione di settore The Adventurine sostiene che la originale ed elegantissima fattura dell'anello, con una fascia nera ondulata che sostiene il diamante alla base, molto probabilmente è opera di James Claude Taffin de Givenchy, nipote del leggendario Hubert de Givenchy.

Chissà se l'esclusiva e bellissima creazione scelta da Colin Jost porterà fortuna alla coppia?

Per Scarlett è il terzo matrimonio (dopo quelli con Ryan Reynolds e Romain Dauriac, da cui ha avuto una figlia). Invece, per la star del SNL si tratta della prima volta all'altare.

Secondo un insider che conosce i due e che ha parlato con People, i presupposti per una unione felice ci sono tutti:

Entrambi sono motivati e hanno successo nel loro lavoro e si rispettano l'uno con l'altra. Sono una coppia grandiosa.

Al momento non si sa ancora nulla su una ipotetica data delle nozze, ma la sensazione è che sia imminente. Anche se i due innamorati potrebbero decidere di organizzare una cerimonia segreta.

In ogni caso, per non perdere gli ultimi sviluppi, restate sintonizzati.