SDCC: in arrivo la nuova serie Snowpiercer, il trailer presenta il treno e i momenti di rivolta

In Snowpiercer abbiamo visto Chris Evans nel ruolo principale, affiancato da Tilda Swinton, Jamie Bell, John Hurt, Song Kang-ho, Go Ah-sung, YonaJohn Hurt ed Ed Harris. La nuova serie, che andrà in onda su TNT, schiererà Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Lena Hall e Steven Ogg.

Finalmente al Comic-Con di San Diego è stato rilasciato il trailer della nuova serie TV di TBS, che è stata ovviamente ispirata dal film di successo diretto da Bong Joon-ho , ma anche dalla graphic novel francese Le Transperceneige, di Jacques Lob. Al panel di San Diego erano presenti il creatore della serie Graeme Manson e i produttori Marty Adelstein e Becky Clements - che hanno svelato qualche curiosità - insieme agli attori principali, che non saranno gli stessi del film.

Un treno diviso in classi e condannato a un moto perpetuo aveva acceso l’interesse e la fantasia degli spettatori internazionali. Snowpiercer , thriller fantascientifico coreano del 2013, raccontava di un futuro postapocalittico , dominato da un’era glaciale. Il treno, diviso per classi sociali, riproduceva una piramide sociale. Negli ultimi vagoni regnava l’assoluta povertà, tanto che alcuni passeggeri davano vita a una rivolta contro i vagoni di testa .

