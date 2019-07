Stranger Things 3: David Harbour sul futuro di Hopper nella serie

Attenzione! Possibili spoiler!

Ma è proprio Jim Hopper l'oggetto della curiosità di molti, dato che il destino del personaggio dopo l'ultima stagione della serie è più che mai avvolto nel mistero. Ed è proprio questo l'oggetto della domanda rivolta all'attore durante il segmento On The Carpet di Variety, che trovate anche nel video in testa all'articolo.

Netflix

Ma Harbour ormai sa come fare per "aggirare" questo tipo di domande ed evitare di rivelare troppe informazioni, così tira un fuori dalla tasca un ritaglio di giornale e inizia a leggere - parola per parola - delle sue precedenti dichiarazioni:

È una situazione piuttosto seria quella in cui si è andato a ficcare [Hopper] nel finale. Penso che sia tutto quello che diremo al riguardo, per ora, e vedremo se ci sarà qualcosa da aggiungere... Ma non ne sono ancora certo.

E continua leggendo, tra le risate dell'intervistatore, quello che hanno affermato subito dopo i creatori dello show, i Fratelli Duffer, nel pezzo, parlando della scena dopo finale di stagione in cui, in una prigione russa, si fa riferimento a un misterioso americano (che molti stanno ipotizzando possa trattarsi in realtà di Hopper):

Matt Duffer: Nella scena dopo i titoli di coda, [l'uomo di cui parlano] potrebbe essere un qualsiasi americano, potrebbe essere Hopper... Non dovreste presumere troppo a riguardo La battuta della guardia russa è stata ideata precisamente per aprire il dibattito: abbiamo bisogno che vi facciate esattamente le domande che vi state facendo.

Harbour, una volta messo via l'articolo, non si frena però dal fare una battuta:

'Non dovreste presumere troppo?' Diamine, allora speriamo per me che vada bene questa cosa di Black Widow!

L'attore, ovviamente, scherza sulla possibilità di ritrovarsi senza lavoro; ma anche se Jim Hopper dovesse fare il suo ritorno a Hawkins per una quarta stagione di Stranger Things, sarà comunque divertente vederlo combattere al fianco dei nostri eroi preferiti nel MCU, non credete?

E voi cosa ne pensate? Vedremo ancora Jim Hopper in Stranger Things? Fatecelo sapere nei commenti.