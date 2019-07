Tenta di contrabbandare droga usando il suo parrucchino: arrestato

Curiosità

23/07/2019

Quando si dice che c'è sotto qualcosa non sempre si intende solo in senso figurato. Lo sanno bene i poliziotti dell'aeroporto di Barcellona.

Nel racconto La Lettera Rubata di Edgar Allan Poe, lo stratagemma migliore per nascondere qualcosa è quello di metterla in bella vista in mezzo ad altri oggetti. Sarà stato proprio questo racconto l'ultima lettura di un 65enne colombiano che ha tentato di far passare mezzo chilo di cocaina ai controlli dell'aeroporto di Barcellona, in Spagna, in un modo al quanto bizzarro.

L'uomo di mezza età, dopo un lungo volo partito da Bogotà, si è presentato ai consueti controlli aeroportuali spagnoli con un'acconciatura sospetta e un atteggiamento ancora più colpevole. Gli agenti di servizio hanno subito fiutato l'apprensione del viaggiatore e hanno proceduto ai controlli del caso, scoprendo un inedito nascondiglio per la droga.

L'uomo aveva infatti incollato alla sua testa la busta con la cocaina, pensando di nasconderla sotto il parrucchino e un cappello. Così facendo però, il parrucchino ha assunto una strana forma, abbastanza innaturale anche per un toupet di bassa qualità, e il cappello è stata la ciliegina su una torta molto appariscente.

Il maldestro trafficante è stato subito arrestato, non prima di aver posato per le classiche foto segnaletiche finite però anche sul profilo Twitter della Policía Nacional.

Detenido en #Barcelona con droga en su peluquín.... ¡¡se le va a caer el pelo!! 🧓👮‍♂👴🤷‍♀https://t.co/IUjl9l63Du pic.twitter.com/wLxIBBB9Ff — Policía Nacional (@policia) July 16, 2019

Il web è un posto meraviglioso, si sa, ma spesso è anche severo e polemico. Oltre all'ilarità generale per il buffo crimine, non è tardata ad arrivare anche l'ondata di critiche all'operato della polizia spagnola, rea di essersi presa gioco di un povero 65enne costretto a delinquere.

Que la situación sea cómica no quita que el tweet de la policía sea lamentable. — Xavier López Castro (@xavilcastro) July 16, 2019

Come si evince dai numerosi commenti sotto il tweet originale, non si mette in dubbio la comicità della situazione, ma questo non esime la polizia da una condotta più professionale.

Desde luego. La coyuntura tiene su punto cómico, pero la Policía no debe ser la encargada de hacer humor facilón con ello. — MediasVerdes 💢🔻💚 (@MediasVerdesRRC) July 17, 2019

Hubiera preferido un poco de ética y que no se publicara la imagen de este hombre. La exposición pública añade daños a personas que viven el drama de tener que hacer de mulas. Es algo que ya sabéis y que preferís no tenerlo en cuenta a cambio de unos clicks en redes. Triste. — Claudio Vidal (@claudiovidalg) July 16, 2019

Ad ogni modo, l'uomo è stato arrestato e il suo tentativo fallito ha occupato una posizione interessante nella classifica dei modi più assurdi di far passare la droga da un Paese all'altro.

Una cosa è certa, se l'improvvisato trafficante avesse letto fino alla fine la Lettera Rubata avrebbe capito che anche in quel caso l'oggetto più in vista viene scoperto.