SDCC: The Terror 2, l'inquietante trailer è ambientato in un campo di concentramento

di Alice Grisa - 23/07/2019 08:32 | aggiornato 23/07/2019 08:37

È in arrivo la seconda stagione della serie antologica The Terror, prodotta da Ridley Scott. Il nuovo capitolo sarà ambientato in un campo di concentramento.

Al Comic-Con di San Diego, AMC ha presentato il nuovo trailer della nuova stagione, la seconda, della serie horror antologica The Terror: Infamy, prodotta da Ridley Scott e rilasciata anche su Amazon Prime. The Terror ha debuttato in dieci episodi alla fine del marzo 2018 e la storia della prima stagione, arricchita da elementi di fantasia, è tratta dalle vere spedizioni delle navi HMS Erebus e HMS Terror, impegnate nelle esplorazioni a metà del XIX secolo nella zona settentrionale dell’Artico. I marinai della serie si trovavano a confrontarsi contro un’entità soprannaturale, che li assaliva e li vessava in modo spaventoso. La linearità narrativa si è già conclusa per lasciare il posto a una nuova stagione, incentrata su un altro argomento. Al Comic-Con è stata annunciato ufficialmente l’atteso nuovo capitolo con un trailer, che conferma una nuova ambientazione, ovvero la Seconda Guerra Mondiale.. Non mancherà l’elemento soprannaturale, una creatura che perseguiterà i vivi del regno dei morti. HD AMC Un fotografo protagonista della stagione La seconda stagione è stata creata da Max Borenstein e AlexanderWoo, mentre alla regia dei primi due episodi del nuovo capitolo antologico troviamo Josef Kubota Wladyka, regista di Narcos. Anche la seconda stagione sarà composta da 10 episodi. Il fulcro della storia saranno alcune strane morti che coinvolgeranno i membri del campo di concentramento. Un giovane uomo, che sogna di diventare un fotografo, cercherà di fare luce sulla vicenda e individuare l’entità che sta vessando una piccola comunità di giapponesi e americani. HD AMC Storie di morti che ritornano in The Terror In questa stagione, sempre di 10 episodi, vedremo Derek Mio nel ruolo del protagonista Chester Nakayama, accanto a Kiki Sukezane, Cristina Rodlo, Shingo Usam, Naoko Mori, Miki Ishikawa e l’autore, attore e attivista George Takei (che molti ricordano in Star Trek) nei panni di un anziano della comunità. La seconda stagione di The Terror sarà in onda dal 12 agosto su AMC, e sarà distribuita su Amazon Prime. Che ne dite, siete curiosi di scoprire questa inquietante storia?