Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani , invece, è la storia del rapporto tra i due fratelli Jack e Gio. Quest’ultimo è affetto dalla sindrome di Down e rappresenterà per il fratello maggiore prima un supereroe, poi un segreto da non svelare e un elemento di disagio e infine un vero eroe. Qui di seguito l’elenco completo dei film in concorso:

5 è il numero perfetto è una storia di vendetta e di amicizia, con protagonista Toni Servillo nei panni del sicario in pensione Peppino . Completano il cast Valeria Golino (Rita) e Carlo Buccirosso (Totò o’ Macellaio). Dopo la partecipazione alle Giornate degli Autori il film debutterà nei cinema. Sarà, infatti, in sala a partire dal 29 agosto 2019.

Sono 11 i film in concorso per le Giornate degli Autori di Venezia 76 . Gli 11 titoli saranno presentati dal 28 agosto al 7 settembre 2019 e saranno sottoposti al giudizio di 28 spettatori provenienti da tutti i paesi dell’Unione Europea. Il film vincitore si aggiudicherà un premio di 20mila euro.

Svelato l'elenco degli 11 film in concorso per le Giornate degli Autori di Venezia 76: l'unico film italiano ammesso è 5 è il numero perfetto diretto da Igort.

