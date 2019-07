CelebrityCinema

di Giacinta Carnevale - 24/07/2019 12:14 | aggiornato 24/07/2019 12:18

La star della popolare saga cinematografica di Harry Potter ha compiuto 30 anni ed i fan del maghetto più famoso al mondo lo hanno celebrato sui social media.

Il tempo passa per tutti, anche per Harry Potter. Daniel Radfcliffe, l'attore che ha vestito i panni dell'iconico maghetto ideato da J.K. Rowling, ha compiuto 30 anni lo scorso 23 luglio. Un evento importante che i fan della celebre saga cinematografica non hanno di certo trascurato, mostrando tutto il loro affetto per la star britannica.

Nato a Londra nel 1989, Radcliffe ha mosso i primi passi nel mondo del cinema quando aveva soli 10 anni, nel ruolo del giovane David Copperfield nell'omonimo film ispirato a Charles Dickens. L'attore è apparso per la prima volta nei panni del ragazzo sopravvissuto a Lord Voldemort in Harry Potter e la Pietra Filosofale nel 2001, all'età di 12 anni.

Da quel momento i fan lo hanno visto crescere insieme al suo personaggio, attraverso le 8 pellicole del franchise uscite nel corso di un decennio, fino ad Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, ultimo capitolo della saga uscito nel 2011 quando Daniel Radcliffe aveva 22 anni.

Dopo aver vestito i panni del giovane mago per così tanto tempo, la carriera dell'attore britannico è proseguita con film minori e ruoli decisamente lontani dal successo ottenuto con Harry Potter. Alcune scelte lavorative di Radcliffe hanno sorpreso come quella di interpretare un ragazzo che si risveglia con le corna in Horns, pellicola del 2013 diretta da Alexandre Aja.

L'attore ha poi recitato anche in The Woman in Black nel 2012, Kill Your Darlings 2013, Victor Frankenstein nel 2015, Swiss Army Man, Now You See Me 2, Imperium nel 2016 e Jungle nel 2017. Attualmente Radcliffe è impegnato nel ruolo di un angelo nella nuova serie televisiva americana, Miracle Workers, dove affianca l'attore Steve Buscemi.

In occasione del suo 30esimo compleanno i fan, che tanto lo hanno amato e apprezzato nella saga di Harry Potter, hanno deciso di festeggiarlo e ringraziarlo per aver regalato loro un'infanzia incredibilmente magica.

1999 vs 2009 vs 2019 - Happy 30th birthday Daniel Radcliffe /* pic.twitter.com/wmudpsRFg8 — Valou (@ilbelloragazzo) July 23, 2019

1999 vs 2009 vs 2019 - Felice 30esimo compleanno Daniel Radcliffe.

he’s 30 today y’all

i’m feeling so old...

happy bday daniel radcliffe!💖#HappyBirthdayDanielRadcliffe pic.twitter.com/0lbNmDz5WD — lore 🧚🏼‍♀️ (@domtrzzo) July 23, 2019

Oggi lui compie 30 anni. Mi sento così vecchio...Buon compleanno, Daniel Radcliffe!

today is daniel radcliffe’s birthday

harry potter is now 30 years old pic.twitter.com/Qqw6FY8WJZ — 𝘍𝘶𝘯𝘬𝘺 𝘚𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘗𝘳𝘪𝘯𝘤𝘦 (@DigitalAbdullah) July 23, 2019

Oggi è il compleanno di Daniel Radcliffe. Adesso Harry Potter ha 30 anni.

Happy 30th Birthday to Daniel Radcliffe! Thanks for making our childhood truly magical. #HappyBirthdayDanielRadcliffe pic.twitter.com/vfj4jna3aF — Harry Potter World (@PotterWorldUK) July 23, 2019

Buon 30esimo compleanno a Daniel Radcliffe. Grazie per aver reso la nostra infanzia davvero magica.

Happy birthday Daniel Radcliffe♥️

Thank you so much for the memories, and for your great portrayal of Harry in the Harry Potter series that had me deeply hooked..💥 pic.twitter.com/wShAQnKKKG — Mich@16 (@Mich1693698727) July 23, 2019

Buon compleanno Daniel Radcliffe. Grazie mille per i ricordi e per la tua grande interpretazione di Harry nella serie di Harry Potter che mi ha profondamente appassionato.

Wishing Daniel Radcliffe a very Happy 30th Birthday. Born this day in 1989. Love him in The Woman In Black, The Harry Potter series, My Boy Jack. pic.twitter.com/EClwpW5NvV — Maddylovesherclassicfilms (@Maddylovesherc1) July 23, 2019

Auguro a Daniel Radcliffe un felice 30esimo compleanno. Nato in questo giorno nel 1989. Lo adoro in The Woman in Black, nella saga di Harry Potter e in My Boy Jack.

Vogliamo unirci ai festeggiamenti e diciamo anche noi: buon compleanno, Daniel!