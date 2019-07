Fast & Furious 9 ricomincia le riprese: partono le indagini sull'incidente di Joe Watts

Cinema

di Rina Zamarra - 24/07/2019 10:01 | aggiornato 24/07/2019 10:05

Sono ripartite le riprese di Fast & Furious 9 dopo lo stop per l'incidente allo stuntman: il giovane è in coma indotto, mentre si indaga sull'accaduto.

Il set di Fast & Furious 9 è di nuovo operativo. Il cast è pronto a riprendere a girare, mentre lo stuntman Joe Watts è ancora in ospedale.

Come forse sapete, si è verificato un incidente durante una scena e il giovane è caduto da un’altezza di circa 9 metri, riportando una ferita alla testa. Trasportato con l’eliambulanza al Royal Hospital di Londra, Joe Watts è in coma indotto e monitorato di continuo dai medici.

L’incidente è avvenuto nei Warner Bros. Studios di Leavesden, in Hertfordshire, dove tutto è ripreso a funzionare normalmente. Intanto, sono partite le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire cosa sia accaduto lunedì 22 luglio. Joe Watts doveva girare una scena rimanendo penzoloni da un balcone, ma sembra che il cavo di sicurezza a cui era legato si sia spezzato provocandone la caduta.

Nelle ore successive all’incidente, i tabloid inglesi hanno riportato la notizia definendo Joe Watts la controfigura di Vin Diesel. Secondo Variety, invece, il giovane fa parte del cast di stuntman, ma non ha il ruolo riferito dai giornalisti britannici.

Vin Diesel alla prima del film Il re leone

Gli studi, sede dell’Harry Potter Studio Tour, sono stati al centro della cronaca per una serie di incidenti occorsi negli ultimi mesi. Circa un mese fa, un uomo è stato ferito con un coltello mentre erano in corso le riprese del film The Witches con Anne Hathaway.

Non solo, l’11 luglio è scoppiato un incendio che ha danneggiato il modello di navicella spaziale utilizzato per una nuova serie TV in lavorazione, con protagonista Hugh Laurie. Sembra che per sedare l’incendio sia stato necessario l’intervento di ben 75 pompieri.

I Warner Bros. Studios di Leavesden - Hertfordshire

Al momento gli agenti della Health and Safety Executive (responsabile della sicurezza sul set) sono al lavoro su diversi elementi da analizzare per la ricostruzione dell’incidente.