Gli hotel del Nevada registrano il tutto esaurito per il raid dell'Area 51

Curiosità

di Marcello Paolillo - 24/07/2019 11:18 | aggiornato 24/07/2019 11:24

In vista del prossimo 20 settembre, giorno della cosiddetta 'invasione' dell'Area 51 organizzata via Facebook, le strutture alberghiere del Nevada stanno ricevendo centinaia di prenotazioni.

Facebook/Shitposting cause im in shambles

L'evento organizzato via Facebook che mira a 'invadere' l'Area 51 il prossimo 20 settembre è ormai diventato un vero e proprio fenomeno di massa.

Ad oggi, 24 luglio, sono infatti oltre 1,9 milioni i presunti partecipanti al raid chiamato 'Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us', il quale promette di essere un evento realmente imperdibile per tutti gli amanti di UFO e affini (sebbene le forze di difesa americane e del Nevada abbiano più volte messo in guardia dalla pericolosità della cosa).

Nonostante ciò, sembra proprio che tra poco meno di due mesi l'area attorno alla base segreta verrà davvero circondata da migliaia di persone pronte a correre in stile Naruto, anche grazie al fatto che gli hotel della zona hanno fatto registrare il tutto esaurito (via DailyDot).

Gli alberghi nei dintorni dell’area del deserto del Nevada dove ha sede la famosa base militare statunitense che - secondo alcuni - nasconderebbe le prove dell’esistenza degli alieni, stanno infatti ricevendo centinaia di prenotazioni per il prossimo 20 settembre. Pamela Broxson, direttrice del AirSunset View Motel (situato a poche miglia dall’Area 51) è rimasta letteralmente sorpresa dalla portata dell'evento.

Ho pensato che fosse uno scherzo. Ricevo ogni giorno sempre più prenotazioni per camere relativamente a quello specifico fine settimana di settembre. Direi che sono fuori tanto quanto gli alieni. Per capirci, ho visto gente andare verso il deserto come attratti da qualcosa. Ci sono sensori ovunque, penso sarà interessante. Vorrei tanto registrare l'evento.

Anche il piccolo A’Le’Inn ad Alamo, gestito da Pat West e sua figlia Connie, ha visto un vero e proprio boom di prenotazioni.

Siamo solo un piccolo posto al lato dell'autostrada. Siamo famosi, sì, ma in questo caso sono davvero molte persone. Anche se solo l'1% della gente che ha prenotato si presenterà, si tratterà in ogni caso di un sacco di clienti da gestire. Non abbiamo mai avuto a che fare con qualcosa del genere prima. Penso che siano pazzi se cercheranno davvero di entrare nell'area, e penso anche che sia decisamente irrispettoso. Ma vogliono tutti venire qui.

Insomma, al netto della 'pazzia' dell'evento, albergatori e operatori turistici si stanno seriamente preparando ad accogliere i numerosi cacciatori di alieni a cui servirà un posto letto.