IT: Capitolo 2 ha ufficialmente rating R: nuove immagini con Pennywise e i Perdenti adulti

di Simona Vitale - 24/07/2019 16:28 | aggiornato 24/07/2019 16:32

IT: Capitolo 2 ha ufficialmente ottenuto rating R negli Stati Uniti e sarà dunque vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto. Nell'attesa di gustarcelo al cinema, ecco nuove immagini del film.

Mancano oramai meno di due mesi all'uscita nei cinema italiani di IT: Capitolo 2, seconda parte dell'adattamento cinematografico che Andy Muschietti ha realizzato del famoso best seller di Stephen King, e l'attesa è sempre più alta.

Ebbene la pellicola, così come la prima parte, ha ottenuto negli Stati Uniti rating R. IT: Capitolo Due, almeno negli USA, sarà vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto. Exibithor Relations Co. ha confermato la notizia via Twitter. Non è mancata anche una nota ironica:

WB's IT: CHAPTER II is rated R for disturbing violent content and bloody images throughout, pervasive language, and some crude sexual material...and continuing to make clowns the scariest creatures in modern lore, surpassing vampires, zombies and Donald Trump impersonators. — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) July 23, 2019

IT è stato classificato R è per i contenuti violenti, le immagini sanguinolente, il linguaggio pervasivo e alcune scene sessuali esplicite... e continua a rendere i pagliacci le creature più spaventose della tradizione moderna, superando i vampiri, gli zombi e gli imitatori di Donald Trump.

Di certo, la notizia che IT: Capitolo 2 ha ottenuto rating R non sorprende molto. Il trailer mostrato nei giorni scorsi al Comic-Con di San Diego ha evidenziato delle scene piuttosto cruente dove il sangue non manca. Anche la stessa Jessica Chastain ha rivelato di come nel film sarà presente una scena per la quale si sono resi necessari migliaia e migliaia di litri di sangue finto.

Mentre attendiamo di gustarci il film nei nostri cinema, possiamo però dare un'occhiata ad alcune immagini diffuse in esclusiva daTotal Film, nota rivista cinematografica britannica.

Ecco così il brindisi dei Perdenti oramai adulti ritrovatisi in quel di Derry:

Una spaventata Beverly Marsh:

Ed, infine, un inquietante ed enigmatico Pennywise:

La rivista ha anche dedicato una copertina al motruoso Pennywise, che campeggia spaventoso come sempre sulla prima pagina del giornale.

Ambientato 27 anni dopo il film precedente, IT: Capitolo 2 presenta il Club dei Perdenti (oramai composto da adulti) riunito nella piccola città di Derry, nel Maine, dopo aver creduto di aver sconfitto IT, un mostro ultraterreno, decenni prima e che ora sperano di sconfiggere la rinnovata minaccia una volta per tutte. Le paure dell'infanzia, che sembravano ormai del tutto sopite e andate via insieme ai ricordi, torneranno a far capolino nelle vite dei Perdenti, con IT che, sotto le spoglie del pagliaccio Pennywise, brama vendetta nei confronti del gruppo.

Nel film recitano Jessica Chastain nei panni di Beverly Marsh, James McAvoy nei panni di Bill Denbrough, Bill Hader nei panni di Richie Tozier, Isaiah Mustafa nei panni di Mike Hanlon, Andy Bean nei panni di Stanley Uris, Jay Ryan nei panni di Ben Hanscom e James Ransone nei panni di Eddie Kaspbrak. Anche le versioni giovani dei Perdenti torneranno nel film (sotto forma di ricordi e flashback) così come Bill Skarsgård nei panni del malvagio Pennywise.

IT: Capitolo 2 arriverà nei cinema italiani il 5 settembre.

Via: Instagram - Total Film/Comic-Book