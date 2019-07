Jojo Rabbit: Taika Waititi è Adolf Hitler nel trailer ufficiale del film satirico

Cinema

di Claudio Rugiero - 24/07/2019 10:57 | aggiornato 24/07/2019 11:01

Dopo il successo di Thor: Ragnarok, Taika Waititi dirige il satirico Jojo Rabbit con Scarlett Johansson. Nel film recita anche il regista neozelandese nei panni del leader nazista Adolf Hitler, amico immaginario del giovane protagonista.

1 condivisione

Tra i titoli che vedremo al prossimo Toronto International Film Festival (che avrà luogo dal 5 al 15 settembre 2019), c'è anche Jojo Rabbit, l'ultimo lavoro di Taika Waititi, autore del rivoluzionario cinecomic Thor: Ragnarok. Si tratta di una satira che riflette sull'era della Seconda Guerra Mondiale e che promette qualcosa di assolutamente bizzarro, pungente ed esilarante, tre aggettivi che riassumono molto bene la personalità creativa del regista neozelandese. Quest'ultimo compare inoltre nel film in veste di attore accanto alla splendida Scarlett Johansson e il suo ruolo è nientemeno quello di... - rullo di tamburi - Adolf Hitler!

Come è intuibile trailer ufficiale, presente all'inizio di questo articolo e condiviso dallo stesso regista sul suo account Twitter, con Jojo Rabbit ci avventuriamo in un racconto di formazione ambientato durante il nazismo. C'è quindi alla base un inevitabile confronto con la Storia, ma lo sguardo è stavolta quello dei più piccoli, che sono naturalmente figli del loro tempo e dell'educazione che hanno ricevuto.

come possiamo vedere da queste prima immagini, il nuovo lavoro di Waititi si caratterizza innanzitutto per una comicità fuori dagli schemi e intrisa di black humour. La sua interpretazione di Hitler è scanzonata, quasi "chapliniana" e lontana anni luce da come è stato finora raffigurato sul grande schermo.

Trama e cast

La trama di Jojo Rabbit si concentra su un bambino che vive in Germania alla vigilia della seconda guerra mondiale. Quest'ultimo, di nome Jojo Betzler, ha problemi a socializzare con i coetanei del campo nazista. Il suo carattere pavido gli costa infatti la derisione degli altri bambini, dai quali viene addirittura paragonato ad un coniglio e soprannominato Jojo Rabbit.

Il giovane protagonista tenta quindi di affrontare la dura realtà evocando un amico immaginario. Il suo nome è Adolf Hitler e appare ogni volta che Jojo necessita della sua protezione...

Il cast di Jojo Rabbit comprende Taika Waititi, Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, il premio Oscar Sam Rockwell, la giovane promessa Thomasin MacKenzie (vista in Senza lasciare traccia di Debra Granik) e Alfie Allen (Theon Greyjoy in Game of Thrones). A questi si aggiungono inoltre i comici Rebel Wilson e Stephen Merchant.

HD Czech Anglo Productions, Piki Films, Defender Films e Fox Searchlight Pictures Roman Griffin Davis, Taika Waititi e Scarlett Johansson

Jojo Rabbit uscirà negli USA il prossimo 18 ottobre. Non conosciamo ancora la data di rilascio nelle sale italiane, ma l'idea di vedere il regista di Vita da vampiro - What We Do in the Shadows nel ruolo di Hitler è indubbiamente eccitante.

Secondo quanto riportato da Slash Film, Waititi aveva precedentemente dichiarato che vestire lui stesso i panni del leader nazista fosse il miglior insulto possibile: essendo il regista ebreo, è facile immaginare che Hitler oggi odierebbe il fatto di essere stato interpretato da lui:

Abbiamo messo insieme un cast incredibile e non potrei essere più entusiasta di ridicolizzare finalmente i nazisti e le loro convinzioni. Questo film farà inca**are molti razzisti e questo mi rende felice.

Voi cosa ne pensate? Vi ispira questo film?