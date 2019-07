Joker verrà presentanto al Toronto Film Festival: nuove immagini con Joaquin Phoenix

Cinema

24/07/2019

È in arrivo un nuovo, atteso film sulla storia di Arthur Fleck, la genesi del Joker. La pellicola sarà presentata al Toronto Film Festival. Intanto scopriamo nuove immagini su Joaquin Phoenix.

L’ambizione di Warner Bros., ovvero quella di portare i cinecomic al di là degli orizzonti blockbuster e farne dei gioielli festivalieri, sta diventando realtà.

Joker, il nuovo film di Todd Phillips sul criminale acerrimo nemico di Batman, parteciperà – come riporta Vanity Fair – al Toronto International Film Festival 2019.

Il cattivo più folle di Gotham si prepara a fare incetta di premi. Quello che sappiamo sulla pellicola con Joaquin Phoenix, in uscita il 3 ottobre 2019 nelle sale italiane, è che sarà un noir sulle malattie mentali e sul fallimento che porta a intraprendere la strada del male.

Nuove immagini del Joker

Diretto da Todd Phillips, Joker schiera Zazie Beetz e Robert De Niro al fianco del protagonista Joaquin Phoenix. La storia parlerà di Arthur Fleck, un comico fallito sullo sfondo di Gotham, una metropoli molto simila e New York. Il legame stretto e controverso con la madre, la psicoanalisi e la frustrazione dell’uomo saranno i temi centrali della storia, che proveranno a raccontare il supercriminale dal momento dal momento in cui è scivolato verso la “cattiva strada” che l’ha trasformato nel pagliaccio psicopatico che tutti conosciamo.

Intanto Warner Bros. ha rilasciato nuove foto che svelano alcuni momenti della pellicola che scopriremo a ottobre nelle sale.

Vediamo Arthur al trucco...

HD Warner Bros. Arthur si trucca da clown

In costume da clown...

HD Warner Bros. Arthur pronto a esibirsi

E in preda a un delirio sui mezzi pubblici.

HD Warner Bros. Arhur su un bus

Joker e gli altri film di Toronto

Oltre a Joker, il TIFF ospiterà anche tante pellicole destinate al successo di critica e spesso anche box office, come il film su Mister Rogers, A Beautiful Day in the Neighbourhood, con Tom Hanks, e – sempre in tema biopic - Renée Zellweger che interpreta Judy Garland in Judy e Cynthia Erivo che interpreta Harriet Tubman in Harriet. Honey Boy invece racconterà la vita di Shia LaBeouf, con Lucas Hedges nei panni del controverso e discusso attore.

Della rosa dei film di Toronto faranno parte anche The Laundromat di Steven Soderbergh, con Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas, Dolor y Gloria di Almodovar (sempre con Banderas), il dramma politico The Report e Ford v Ferrari, oltre a Nicole Kidman e Ansel Elgort schierati in un nuovo adattamento de Il cardellino. A Toronto arriverà anche Rian Johnson con il suo nuovo atteso Star Wars: The Last Jedi.

Che ne pensate? Siete pronti a scoprire la storia del Joker?