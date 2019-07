Keanu Reeves vede un cartello che lo saluta, si ferma e corre ad autografarlo

Celebrity

Una donna lascia un cartello per Keanu Reeves sul manto del proprio giardino e l'attore decide di autografarlo scendendo dall'auto su cui viaggiava. Ecco tutta la storia.

Che Keanu Reeves sia un attore straordinario, un uomo generoso e una persona davvero alla mano è cosa risaputa. L'attore ha dato nuovamente conferma di ciò nei giorni scorsi, quando si è reso protagonista di un episodio davvero molto simpatico.

Reeves si trova attualmente negli USA, a New Orleans, per le riprese di Bill & Ted Face the Music, terzo capitolo del franchise cinematografico comico che vanta tra i suoi protagonisti anche Alex Winter. Ebbene, quando Stacey Hunt e la sua famiglia hanno saputo che Keanu Reeves avrebbe lavorato per le riprese sul set poco distante da loro, e soprattutto che per raggiungere il luogo delle riprese avrebbe dovuto necessariamente passare fuori la sua casa, hanno deciso di agire.

Stacey e i suoi familiari hanno così deciso di lasciare un cartello sul manto verde del loro giardino, in modo che Keanu, passando di lì con l'auto, lo avrebbe necessariamente letto. Il cartello recitava: "Ci lasci senza fiato".

Ebbene, le cose sono andate esattamente così. Reeves ha letto il cartello e ha fatto fermare l'auto su cui viaggiava per recarsi sul set. Sceso dall'auto, Reeves è andato a firmare il cartellone e ha fatto varie foto con una felicissima Stacey e la sua famiglia.

Il tutto è stato documentato sul profilo Twitter della donna, dove sono state postate le foto "dell'incontro":

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO — Stacey (@sjhunt305) July 18, 2019

Anche Ed Solomon, regista del film al quale sta partecipando Reeves, ha pubblicato le foto di quanto fatto da Reeves su Twitter:

So yesterday this sign was out on a lawn on the way to set. Keanu jumped out of the car and did this. pic.twitter.com/OI1bQJ1nfy — Ed Solomon (@ed_solomon) July 18, 2019

C'è da dire che la frase "Ci lasci senza fiato", scritta dalla signora Stacey sul cartellone del suo giardino non è stata di certo casuale. Durante l'intervento di Keanu Reeves alla presentazione del videogioco Cyberpunk 2077, ha letteralmente fatto il giro del web, in un video diventato virale, l'urlo di gioia dello YouTuber Peter Sark. Quest'ultimo, presente all'evento, ha gridato a Keanu Reeves, che ha definito il gioco come "mozzafiato": "Sei tu che mozzi il fiato".

Tra il divertito e l'imbarazzo, Keanu Reeves ha risposto:

No tu mozzi il fiato! Voi mozzate il fiato!

Insomma, l'attore ancora una volta ha dato prova della sua grande umiltà e bontà d'animo. Altro che il sicario John Wick, il nostro attore è un uomo dal cuore d'oro!

