La Casa di Carta 3: la spiegazione del finale (e cosa ci dice sulla prossima stagione)

Attenzione! Possibili spoiler!

In un flashback de La casa di carta 3, Il Professore e suo fratello Andrés (Berlino) si incontrano a Firenze: in una scena ambientata in un bellissimo monastero, lo spettatore apprende da quest'ultimo che ha una ragazza di nome Tatiana. Andrés le ha raccontato di entrambi i colpi studiati, sia di quello alla Zecca di Stato del Professore che di quello alla Banca di Spagna progettato da lui e Palermo. Pertanto, non è da escludere che nella quarta stagione possa essere approfondito il personaggio di Tatiana: la donna potrebbe mettere a rischio la vita dei rapinatori rivelando quanto appreso da Berlino o, al contrario, aiutare il gruppo dato che - come detto da Andrés in un episodio - è un'abile ladra. Peraltro, i più attenti avranno notato che una prigioniera della Banca ha osservato con attenzione tutte le mosse della banda: avrà un ruolo nella season 4? Quale? Domande a cui l'ideatore dello show, Álex Pina, potrebbe rispondere.

Non si sa ancora quando uscirà La casa di carta 4, i fan sperano il prima possibile. È probabile che i nuovi episodi della serie spagnola arrivino nel 2020: non è chiaro se alcune scene delle prime puntate siano state girate insieme a quelle della terza stagione per velocizzare i tempi o se gli attori dovranno riunirsi sul set a breve. Ragionando un po', la serie è stata trasmessa per la prima volta in Spagna su Antena 3 nel maggio del 2017, con la Parte 2 mandata in onda nell'ottobre dello stesso anno. La casa di carta 3, invece, è stata distribuita in Spagna a luglio 2019, visto il debutto a livello internazionale.

Su Netflix, la serie è stata pubblicata a fine 2017, con la seconda parte nell'aprile del 2018. Sulla base della programmazione seguita dalla piattaforma streaming, sembra probabile che la quarta stagione possa arrivare nell'autunno del prossimo anno.