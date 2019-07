Marvel svelerà altre novità sui suoi prossimi film al D23 Expo: il programma

CinemaTV News

di Giuseppe Benincasa - 24/07/2019 10:44 | aggiornato 24/07/2019 10:47

Kevin Feige è pronto a sorprendere ancora una volta i fan Marvel.

Dopo gli annunci del San Diego Comic-Con, nuove sorprese potrebbero essere dietro l'angolo per Marvel Studios, dato che dal 23 al 25 agosto 2019 si svolgerà il D23 Expo ad Anaheim, in California. Per chi non lo sapesse, il D23 Expo è un evento organizzato da The Walt Disney Company per presentare ai fan le prossime novità nei vari ambiti del loro impero (cinema, televisione, videogiochi, parchi a tema e merchandising di ogni genere), oltre ad avere lo scopo di intrattenere il proprio pubblico con concerti, diverse esperienze ludiche e facendo incontrare ai partecipanti attori e attrici.

Per quanto riguarda Marvel Studios, in un tweet (che potete vedere qui sotto), Disney ha reso noto che al D23 Expo ci sarà la possibilità di vedere dei filmati riguardanti i prossimi film:

JUST ANNOUNCED: @Marvel reveals epic new experiences headed to #D23Expo, including an exclusive #AvengersEndgame video experience and the chance to see sneak peeks at upcoming @MarvelStudios films: https://t.co/sJi9EsiU02 pic.twitter.com/PkxzvNYvQa — Disney D23 (@DisneyD23) July 23, 2019

Al momento, si presume che i filmati di presentazione (sneak peek) possano riguardare i film annunciati al San Diego Comic-Con e facenti parte della Fase 4, ovvero Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder. Con qualche opportunità in più per i film che si stanno effettivamente girando come quello su Vedova Nera e quello sugli Eterni. Inoltre, come novità assoluta, entreranno a far parte di una Fase Cinematografica Marvel le serie TV The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki, Hawkeye e la serie animata What If...?. Si può ipotizzare che anche questi progetti avranno il loro spazio al D23 Expo.

Il presidente Kevin Feige, sul partecipare a due eventi importanti (Comic-Con e D23) in due date vicine tra loro, ha dichiarato al sito americano ComicBook che Marvel Studios troverà il modo di rendere unici i due eventi.

Il programma

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale Disney, questo è il programma dell'Universo Marvel al D23 Expo 2019

Venerdì 23

How to Draw the Marvel Way : alcuni degli artisti migliori guideranno i fan, passo dopo passo, in un tutorial per imparare a disegnare i personaggi Marvel

: alcuni degli artisti migliori guideranno i fan, passo dopo passo, in un tutorial per imparare a disegnare i personaggi Marvel Marvel Animation’s Venom Invasion and a World Premiere!: ospiti speciali e sneak peek sulle nuove serie Marvel's Spider-Man e Marvel Rising

Sabato 24