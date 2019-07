Nicole Kidman e l'imbarazzante canzone di Keith Urban sulla loro intimità

Celebrity

Cosa succede quando un marito mette in piazza i fatti privati, molto privati, dell'intimità con la moglie? Nicole Kidman si è trovata a fare i conti con una imbarazzante canzone di Keith Urban e ne è uscita da vera diva!

Può capitare che un marito metta in imbarazzo la moglie. Ma se il marito è Keith Urban, la moglie Nicole Kidman e il motivo di imbarazzo una canzone che racconta dettagli (hot) dell'intimità della coppia ascoltata in tutto il mondo, le cose possono diventare un po' complicate. Tuttavia, la star di Big Little Lies (BLL) è uscita dall'impasse da vera diva.

Ma cosa è successo?

Come ricostruisce il sito di gossip Perez Hilton, qualche giorno fa, l'attrice ha partecipato al programma radiofonico australiano Breakfast With the Stars With Kyle & Jackie O. E un certo punto, la discussione si è spostata sul brano Gemini, contenuto nell'ultimo album di Keith, Graffiti U.

La canzone (che dura più di 4 minuti) fa riferimento al segno zodiacale dell'attrice e contiene un frase che parla in maniera esplicita della vita sessuale di marito e moglie e... dei gusti della star di BBL:

È una maniaca a letto [...].

I due conduttori hanno citato il passaggio a Nicole e lei ha osservato con spirito che il fatto che la sua intimità sia sbandierata ai quattro venti non è che proprio la entusiasmi. Tuttavia, da artista, non impedirebbe mai al marito di esprimere la propria creatività:

Non censuro la sua arte, se posso essere la sua musa ispiratrice.

Getty Images Innamorati, complici e appassionati: la storia di Nicole Kidman e Keith Urban continua a gonfie vele

Con la sua risposta, la vincitrice dell'Oscar per The Hours è venuta fuori con grande stile dall'imbarazzo. Ma ha definitivamente conquistato i conduttori e gli ascoltatori quando ha scherzato che tutto sommato le è andata bene:

D'altra parte, sempre meglio che sentirsi dire: 'Dio, sono così annoiato. Fai uno sforzo, Nicole'.

Il sense of humour dell'attrice ha incoraggiato i padroni di casa, che le hanno chiesto di commentare un'altra frase della stessa canzone:

Si sveglia nel cuore della notte per fare l'amore.

Anche stavolta, Nicole è stata allo scherzo, fingendosi scandalizzata e rispondendo... senza rispondere:

No, cosa? Te lo stai inventando, Kyle. Sta' zitto! Non ho intenzione di rispondere. È oltraggioso!

Insomma è chiaro che tra l'attrice e il marito musicista complicità e passione non mancano. E che tra una battuta e l'altra... sono solo fatti loro!