Origin Big O: PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch in un unico sistema

Si tratta della configurazione base, proposta all'esorbitante prezzo di 7,669 dollari . C'è poi la possibilità di far lievitare il costo verso l'alto, grazie ad un upgrade per la memoria RAM, gli hard disk e l'aggiunta di ulteriori GPU da affiancare alla fiammante Nvidia TITAN RTX.

I progettisti di Origin PC hanno optato per un case personalizzato dalle dimensioni realmente impressionanti , utile a contenere l'hardware di un personal computer high-end e quello dell'ibrida Switch, affiancato dalle versioni più evolute delle due console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft - vale a dire PS4 Pro e Xbox One X . A impressionare è pure la componentistica, affiancata da un alimentatore da 1000W, da un sistema di raffreddamento a liquido e da una ricca dotazione di led e ventole RGB.

Lo scopo del progetto - che ne riprende uno precedente del 2010, inclusivo di PC e Xbox 360 Slim - è quello di permettere a tutti gli appassionati di accedere alla ludoteca delle principali piattaforme in commercio da una sola postazione. Per altro dotando il computer anche di vari ingressi HDMI e di una scheda d'acquisizione video, così da avere il pacchetto completo a portata di click.

Si tratta della più recente versione del computer assemblato da Origin PC per fondere in un solo case l'hardware di un PC gaming ultra performante insieme a quelli di PlayStation 4 , Xbox One e Nintendo Switch . Questo mostro di potenza è stato mostrato dal famoso canale YouTube Unbox Therapy , suscitando subito l'interesse e la fisiologica curiosità della community geek:

