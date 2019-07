Overwatch, Sigma è il 31° eroe dello shooter di Blizzard

Videogames

24/07/2019

Sigma, un eccentrico astrofisico che sognava di svelare i misteri dell'universo, è il nuovo combattente dell'hero shooter di casa Blizzard. E oggi ve lo facciamo conoscere!

Era il maggio del 2016 quando Blizzard invase il mercato con il suo Overwatch. Discostandosi dalle sue precedenti produzioni, il colosso di Irvine regalò a tutti gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC un titolo coraggioso e diverso, uno sparatutto in prima persona competitivo a squadre da sperimentare online, arricchito non solo da una narrazione sopra le righe, ma anche da personaggi dal carisma inarrivabile.

Un gruppo di eroi, quello di Overwatch, che negli ultimi tre anni è andato più volte ad ampliarsi, così da mantenere alta l'attenzione dei gamer che vanno tutt'oggi ad affollare i server di gioco su ogni piattaforma.

Nel nome della tradizione, gli sviluppatori di Blizzard Entertainment hanno allora presentato ufficialmente un nuovo combattente per il loro shooter hero. Si tratta di Sigma, un eccentrico astrofisico che sognava di svelare i misteri dell'universo. Purtroppo, suo malgrado, è diventato un'inarrestabile arma vivente. Il suo vero nome è Siebren de Kuiper, ha 62 anni e proviene dai Paesi Bassi.

Il 31° eroe di Overwatch si presenta più come un villain dalla personalità oscura, ergendosi nel gruppo di "cattivoni" del videogame come Sombra e Widowmaker, membri dell'organizzazione Talon Moira. Il suo ruolo sul campo di battaglia è quello del tank, e andrà quindi ad affiancare i già presenti Reindhart, Roadhog, D.va, Orisa, Wrecking Ball, Winston e Zarya. Sigma è già disponibile nel PTR di Overwatch, pronto per essere testato dai giocatori.

Il suo debutto sui server pubblici avverrà invece fra qualche settimana. Intanto, sappiamo che Sigma vanta 400 Punti Salute, di cui 100 di tipo Scudo (ricaricabili).

A seguire, trovate invece una rapida descrizione delle abilità in suo possesso:

Ipersfere (fuoco base) : Sigma lancia due cariche gravitazionali che rimbalzano sulle pareti e implodono dopo breve tempo, causando danni ad area.

: Sigma lancia due cariche gravitazionali che rimbalzano sulle pareti e implodono dopo breve tempo, causando danni ad area. Experimental Barrier : Sigma evoca una barriera fluttuante in un luogo di sua scelta, che può essere richiamata in qualsiasi momento.

: Sigma evoca una barriera fluttuante in un luogo di sua scelta, che può essere richiamata in qualsiasi momento. Kinetic Grasp : Sigma blocca i proiettili a mezz'aria, convertendoli in punti scudo.

: Sigma blocca i proiettili a mezz'aria, convertendoli in punti scudo. Accretion : Sigma raccoglie a un cumulo di detriti per lanciarli ai nemici per abbatterli.

: Sigma raccoglie a un cumulo di detriti per lanciarli ai nemici per abbatterli. Gravitic Flux (Ultimate): Sigma manipola la gravità per fluttuare, sollevare in aria i nemici e scaraventarli a terra.

Cosa ne pensate di Sigma e della sua introduzione in Overwatch? Il nuovo eroe vi ha messo voglia di tornare a combattere nelle arene di casa Blizzard?