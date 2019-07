I piani per la Fase 5 del MCU ci sono già: Kevin Feige li ha quasi annunciati al SDCC

Cinema

24/07/2019

L'universo cinematografico Marvel è pronto per la fase 4. Al Comic-Con di San Diego abbiamo scoperto quali saranno i nuovi film e le nuove serie TV. Ma Kevin Feige, rivela di aver quasi anticipato anche i piani della fase 5.

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe è stata annunciata al Comic-Con di San Diego lo scorso sabato 20 luglio. Da Thor: Love and Thunder a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, i fan sono rimasti entusiasti del progetti futuri di Marvel Studios, che includono nuovi film per il grande schermo e serie TV per la piattaforma Disney+.

Ciò che non sapevamo è che oltre a svelare i piani della fase 4, c'era anche l'intenzione di parlare di ciò che verrà dopo. Kevin Feige ha infatti rivelato di aver quasi annunciato i piani per la fase 5 del MCU durante il panel.

HD Getty Images Kevin Feige e i protagonisti del MCU al SCC

La fase 5 dell'universo cinematografico Marvel fa parte di un piano di cinque anni già ben delineato, un piano che comprenderebbe anche una versione molto diversa degli Avengers. Parlando con Josh Horowitz di MTV, subito dopo il panel di Marvel Studios, Feige ha rivelato:

Abbiamo discusso molto su cosa avremmo dovuto annunciare oggi. Dovremmo parlare delle fasi 4 e 5? Le abbiamo pianificate e i prossimi cinque anni sono già programmati, ma poi mi sono detto che undici progetti in due anni sono tanti, visto che non abbiamo annunciato niente per due o tre anni.

Alla fine del panel del Comic-Con di San Diego, Feige ha annunciato alcuni sequel, tra cui: Black Panther 2, Captain Marvel 2 e Guardiani della Galassia Vol.3. Inoltre, Feige ha parlato brevemente dell'arrivo dei mutanti e dei Fantastici Quattro nel MCU: succederà, ma non si hanno ancora delle date in mente. Ricordiamo anche l'annuncio a sorpresa di Blade, che avrà come protagonista Mahershala Ali e farà parte della fase 5.

Nella fase 4 non ci sono nuovi film sugli Avengers, ma Feige ha confermato la possibilità di avere un nuovo team, molto diverso dal precedente. C'è da dire che le possibilità per il futuro degli Avengers sono molte: Sam Wilson è un nuovo Captain America, mentre Natalie Portman sarà Mighty Thor.

Che cosa ne pensate dei progetti futuri del Marvel Cinematic Universe?

