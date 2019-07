Scary Stories to Tell in the Dark: il trailer con lo spaventoso Jangly Man

Cinema

di Claudio Rugiero - 24/07/2019 14:19 | aggiornato 24/07/2019 14:23

In attesa di vederlo nelle sale italiane dal prossimo 24 ottobre, arriva online un nuovo trailer di Scary Stories to Tell in the Dark, il film prodotto da Guillermo del Toro. Nel video compare inoltre Jangly Man (Doug Jones), uno dei personaggi chiave.

È stato rilasciato un nuovo trailer di Scary Stories to Tell in the Dark, l'atteso lungometraggio prodotto da Guillermo del Toro in arrivo dal prossimo 24 ottobre nelle sale italiane con Notorious Pictures.

In questo nuovo sguardo compare inoltre Jangly Man, uno dei personaggi chiave del film interpretato da uno dei più fedeli collaboratori di del Toro, Doug Jones. Si tratta di una creatura alquanto singolare che sembra uscita dai nostri peggiori incubi e che avrà naturalmente un ruolo centrale all'interno della narrazione. La sua breve apparizione nel trailer che troviamo all'inizio di questo articolo è più che sufficiente per provocare inquietudine in chi guarda. I dettagli su questo personaggio non sono ancora noti, ma sembra evidente che porterà con sé una scia di oscurità che non ci lascerà dormire sereni la notte.

Scritto da Guillermo del Toro insieme a Patrick Melton e a Marcus Dunstan e diretto dal norvegese André Øvredal, Scary Stories to Tell in the Dark è basato sul'omonima raccolta di racconti illustrati di Alvin Schwartz, parte di un ciclo che comprende in tutto tre volumi. La lettura di questo autore ha fortemente influenzato il regista premio Oscar per La forma dell'acqua:

Penso che sia grandioso che ci sia un libro in grado di leggerti e dirti di cosa hai più paura.

Con queste parole del Toro aveva precedentemente raccontato il suo progetto al Comi-Con Internazionale di San Diego 2019, occasione in cui ha inoltre confessato che Scary Stories to Tell in the Dark è un film che lui stesso avrebbe voluto vedere all'età di 12 anni.

Trama e cast

Ambientato nel 1968, la trama del film segue le vicende di un gruppo di adolescenti che scoprono un libro pieno di storie spaventose all'interno di una villa appartenente alla famiglia Bellows, che per intere generazioni ha terrorizzato gli abitanti di Mill Valley. Autrice del testo è una misteriosa ragazza di nome Sarah, che ha riempito quelle pagine di terribili segreti, dietro i quali ha celato la sua vita di torture.

A partire dalla scoperta di quel libro, i giovani protagonisti si troveranno presto coinvolti in alcune morti improvvise e macabre avvenute nella loro piccola città.

Il cast di Scary Stories to Tell in the Dark comprende Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush, Austin Zajur e Kathleen Pollard.

Pronti per una nuova e terrificante avventura?