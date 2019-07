TV News Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana

di Chiara Poli - 24/07/2019 12:59 | aggiornato 24/07/2019 13:04

Da Luciana Littizzetto a Giobbe Covatta, da Carlo Conti a Giorgio Mastrota: vecchie e nuove guest star nel primo trailer della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, a settembre solo su FOX!

Ce n'è davvero per tutti... Inclusi Luciana Littizzetto e Giobbe Covatta.

Il primo trailer della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana si mantiene all'altezza delle aspettative: tanto divertimento, tante illustri guest star, tante altre frasi e battute destinate a diventare di culto per tutti i fan della serie.

I nuovi episodi andranno in onda, in prima assoluta su FOX, da lunedì 16 settembre in prima serata.

E ci mostreranno i nostri eroi alle prese con la guerra mondiale italiana scoppiata nel primo finale di stagione.

Ora che in Italia è rimasto un solo luogo sicuro, la città di Cortina, gli schieramenti in gioco dovranno affrontarsi di nuovo, con tutti i mezzi di cui dispongono, per avere la meglio sugli avversari.

Mentre l'amore proibito fra Romolo Montacchi (Alessandro D'Ambrosi) e Giuly Copulati (Beatrice Arnera) continua a farci sognare, con le sue romanticissime frasi coatte e le sue irresistibili lamentele da snob, i protagonisti sono circondati dal caos.

Giangi (Niccolò Senni) e Deborah (Ludovica Martini) si troveranno in pericolo, insieme ai loro rispettivi promessi sposi Giuly e Romolo, in una situazione imprevista.

Sfruttando l'esplosione di rifiuti dal Vesuvio su tutto il territorio nazionale, il malvagio asse milanese-napoletano conquista la città di Roma, come previsto dai perfidi Don Alfonso (Fortunato Cerlino) e Giorgio Mastrota.

L'Italia si ritrova, di fatto, divisa in due e stretta fra due schieramenti che si fanno la guerra.

Fra le altre attesissime guest star che vedremo negli episodi in arrivo a settembre c'è anche Carlo Conti, un altro volto noto del panorama televisivo italiano che - come il predecessore Giorgio Mastrota - interpreterà una versione alternativa di se stesso.

Prodotta da Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da Zerosix Productions per Fox Networks Group Italy, Romolo + Giuly: le guerra mondiale italiana porta la firma di Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e Michele Bertini Malgarini - co-creatori della serie la cui nuova stagione vanta anche le sceneggiature dello stesso Carrieri insieme a Flavio Nuccitelli.

La regia è firmata invece da Michele Bertini Malgarini.

Mentre aspettiamo l'esplosiva - in ogni senso - stagione 2, possiamo vedere e rivedere su MondoFox Romolo + Giuly: cambio di stagione, la web serie in 10 episodi che ci racconta cosa fanno i personaggi televisivi fra una stagione e l'altra della serie che li vede protagonisti...