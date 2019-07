Tecnologia

di Simone Alvaro Segatori - 25/07/2019 16:26

Tutto il mondo del gaming in un dispositivo tascabile!

Il gaming mobile è ormai diventato un vero e proprio concorrente di quello casalingo. Sono lontani i tempi in cui si giocava solo con il PC o con la console attaccata in salotto perché anche gli smartphone hanno dimostrato di poter offrire un ampio parco giochi con titoli di ogni genere. È proprio in questo settore che si inserisce il nuovo Asus ROG Phone 2, un telefono pensato per soddisfare i bisogni dei giocatori a 360 gradi.

Asus ROG Phone 2 Caratteristiche Tecniche: cosa c'è sotto la scocca?

Il secondo modello di ROG Prone arriva a distanza di circa un anno dal primo esemplare ed è, al momento, l'unico smartphone al mondo con display AMOLED a 120Hz da 6,59 pollici (2.340 x 1.080) combinato a un processore Snapdragon 855 Plus, un concentrato di vera potenza con una CPU più veloce da 2,96 GHz e una scheda grafica da 675 MHz. Il tutto fatto girare al meglio da ben 12 GB di RAM con 512 GB di spazio di archiviazione e una velocità di trasferimento 3.0 superveloce. E come se non bastasse in tutto questo ci sono anche 2 motori a vibrazione, che rendono il gioco ancora più coinvolgente, e la possibilità di switchare tra 90Hz e 60 Hz così da risparmiare batteria.

Durata: la batteria per smartphone più potente del mondo o quasi

Per quanto riguarda proprio la batteria, questa volta ASUS ha fornito il suo dispositivo di una batteria da ben 6.000 mAh, un salto pazzesco rispetto al precedente modello che ne aveva solo 4.000 mAh. Il tutto riuscendo a mantenere uno spessore del dispositivo di soli 9,48 mm con un peso di 240 grammi. L'alimentatore ROG HyperCharge in bundle eroga 30 Watt di potenza utilizzando solo un normale cavo da USB type C per la ricarica veloce che infatti impiega solo 2 ore per caricare completamente il telefono.

ASUS afferma inoltre che, rispetto alla tecnologia Warp Charge di OnePlus 7 Pro, la ricarica del ROG Phone 2 è migliore proprio perchè non "gonfia" le celle delle batterie troppo rapidamente, impedendo il degrado strutturale che altrimenti avverrebbe in pochi mesi di uso.

Audio: nuovi microfoni, surround coinvolgente e 4 antenne Wi-Fi

Anche l'audio è stato aggiornato sempre rispetto al primo modello: la composizione originale di 3 microfoni è stata portata a 4 con una migliore cancellazione del rumore, in modo che i compagni di squadra o gli spettatori delle partite possano sentire l'audio in maniera ottimale. Allo stesso modo, gli altoparlanti stereo frontali sono più potenti, rendendo al massimo gli effetti sonori del DTS: X Ultra surround.

Per riguarda invece la connettività questo telefono non ha rivali: ASUS lo ha dotato di ben 4 antenne per garantire una ricezione Wi-Fi ottimale, indipendentemente dal modo in cui si tiene il ROG Phone 2. In questo modo non c'è la preoccupazione di "lasciar respirare" il segnale e ognuno può tenere in mano il dispositivo come preferisce senza paura di coprire la ricezione.

Fotocamera: un telefono da gaming che offre il massimo anche nella fotografia

Le specifiche elevate dell'ASUS ROG Phone 2 non si fermano al solo gaming: sul fronte della fotocamera lo smartphone di ASUS offre lo stesso set di fotocamere visto nello ZenFone 6, con una fotocamera principale da 48 megapixel (e fino a 4K 60fps per i video) più una fotocamera ultra 125 gradi da 13 megapixel, per le riprese più ampie.

La fotocamera per i selfie permette anche di eseguire streaming live, affidati a una fotocamera frontale separata da ben 24 megapixel. Nonostante il settore mobile favorisca i design a tutto schermo, ROG Phone 2 ha ancora una cornice nella parte superiore e inferiore. Una scelta intenzionale di ASUS per avere una migliore ripresa paesaggio senza influire sul gameplay.

Asus ROG Phone 2 Accessori: dal controller in stile Nintendo alla dock station

Incluso insieme al telefono ci sarà una cover con ventole e sistema per il raffreddamento dello smartphone. Questo è l'evoluzione di quello già visto nel precedente ROG Phone, l'AeroActive Cooler 2 che, secondo quanto annunciato, sarà 4 volte più silenzioso e capace di ridurre la temperatura del dispositivo di ben 5 gradi. Un altro accessorio incluso è la cover Aero Case, che lascia esposto il logo luminoso del telefono e consente anche di montare l'AeroActive Cooler 2 grazie ad una pratica clip.

La grande novità nell'accessoristica è data però dalla presenza del gamepad ROG Kunai, dispositivo che lascia intravedere l'ispirazione che ASUS ha avuto dai controller Nintendo. Proprio come i due Joycon di Nintendo Switch, anche il gamepad di ASUS si collega al telefono tramite USB o tramite bluetooth in pochissimi semplici passaggi che rendono il telefono pratico proprio come la console della grande N. Nonostante il peso di 639 grammi (che non è poco se considerate che uno smartphone pesa di media tra i 150-250 grammi) telefono e gamepad possono essere assemblati alla TwinView Dock 2, che aggiunge un altro schermo al dispositivo.

TwinView Dock 2: una vera stazione di ricarica immensa

TwinView Dock 2 si monta sul lato inferiore anziché su quello superiore come avveniva con il primo modello di ROG Phone, migliorando così la distribuzione del peso totale. Lo schermo touchscreen incorporato del TwinView Dock 2 è sempre un pannello AMOLED da 120Hz, durante l'utilizzo però la batteria del telefono cala da 6.000 mAh a 5.000 mAh,un bel calo anche se non si nota molto visto che sulla dock il dispositivo arriva ad avere ben 11.000 mAh di batteria per garantire una durata mai vista prima su uno smartphone.

Il dock racchiude inoltre una ventola di raffreddamento, luci RGB, tasti per il volume, una porta USB-C per la ricarica veloce e un jack per le cuffie. Rispetto al modello precedente, sono stati rimossi lo slot per le schede SD, gli altoparlanti extra e i pulsanti di attivazione e vibratori tattili. Tutto queste aggiunte non sono state però abbandonate ma integrate direttamente nel telefono in modo da ridurre il peso della sola dock.

Asus Rog Phone 2: app e giochi

ASUS ha annunciato che ROG Phone 2 arriverà insieme a tre titoli - Asphalt 9, Shadowgun War Games e Rockman X Dive - che verranno rilasciati con ottimizzazioni e contenuti esclusivi su misura per lo smartphone. Queste ottimizzazioni riguardano principalmente la frequenza dei fotogrammi potenziata, le vibrazioni tattili potenziate e il supporto al Kunai Gamepad e alla TwinView Dock 2 (tranne Rockman). ASUS però dovrà fare molto di più su questo fronte, ottimizzando anche altri giochi e in modo da dare molto più senso alle periferiche.

ASUS ROG Phone 2 presenta anche dei grilletti, proprio come quelli dei controller PS4 o Xbox One. Questi hanno un tasso di risposta tattile più veloce su ROG Phone 2, rispetti agli altri dispositivi che li utilizzano e possono essere mappati e personalizzati tramite l'app "Armory Crate" di ASUS, dove è anche possibile attivare la "Modalità X" per migliorare le prestazioni dell'hardware e cancellare le app in background.

Asus Rog Phone 2: uscita e prezzo

ASUS ROG Phone 2 verrà lanciato a Taiwan il primo di agosto e avrà un costo di circa 870 dollari. La TwinView Dock 2 dovrebbe invece aggirarsi intorno ai 230 dollari, mentre il gamepad Kunai costerà circa 130 dollari. Secondo JD.com, lo store che sta registrando le prenotazioni del telefono, ci sono già 2,3 milioni di utenti in coda virtuale interessati ad acquistare il dispositivo.

Per quanto riguarda invece l'arrivo dell'Asus Rog Phone 2 in Italia non abbiamo ancora informazioni in merito. Il telefono sarà però disponibile in varie versioni che vanno dalla versione base che dovrebbe costare circa 899 euro a quella con le caratteristiche dimezzate che dovrebbe costare la metà, fino ad una valigia in edizione limitata che contiene davvero tutto, acquistabile a circa 1694 euro.