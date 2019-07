Avengers: Endgame, un video con gli errori e le gag dal set del film

Cinema

di Marcello Paolillo - 25/07/2019 09:45 | aggiornato 25/07/2019 09:49

In vista del rilascio della versione Home Video di Avengers: Endgame, è apparso online un video dietro le quinte che mette in mostra alcune divertenti gag ed errori dal set del film dei fratelli Russo.

Lo scorso 20 luglio, Avengers: Endgame ha superato Avatar al botteghino mondiale, un sorpasso comunicato in pompa magna durante il panel del San Diego Comic-Con, durante il quale il presidente Marvel Studios Kevin Feige annunciava la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Marvel Studios è ora impegnata nella promozione dell’edizione Home Video del cinecomic del fratelli Russo, prevista in Italia dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K.

In canale We Got This Covered ha rilasciato un video della durata di 10 minuti (visionabile poco sopra) contenente anche vari blooper ed errori dal set di Endgame, alcuni dei quali realmente esilaranti.

HD Marvel Studios

Possiamo infatti vedere una brutta caduta di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch, Robert Downey Jr. che cerca con molta difficoltà di aprire il portabagagli dell’Audi e Chris Hemsworth nei panni di Bro Thor che stringe amorevolmente a sé il 'pupazzo' di Rocket Raccoon (prima che questi venisse animato in CGI).

Ma non solo: nel filmato vediamo anche Chris Evans lamentarsi del 'vecchio' costume di Captain America indossato in The Avengers ('Non posso credere di aver fatto un intero film con questo costume addosso'), seguito da Scarlet Johansson e Jeremy Renner (alias Black Widow e Occhio di Falco) ridere e scherzare sul set poco prima di girare la drammatica sequenza sul pianeta Vormir. Il video prosegue poi con alcuni brevi spezzoni tratti dal backstage del film, incluso il dietro le quinte dello scontro finale con Thanos che vede la partecipazione di tutti gli eroi riuniti.

Il film, diretto da Anthony e Joe Russo, è uscito nei cinema italiani il 24 aprile, per poi tornare nelle sale dal 4 luglio in una versione contenente alcune brevi sequenze inedite.

Nel cast troviamo Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Brie Larson e Josh Brolin.