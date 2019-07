Da Stranger Things a Tarantino: Maya Hawke racconta C'era una volta a... Hollywood

Ha lavorato [si riferisce a Tarantino, n.d.r.] con le stesse persone per così tanto tempo e ha portato a termine dei progetti fantastici. Tutti hanno una grande fiducia in lui e nei suoi progetti, e questo crea un clima particolarmente collaborativo sul set.

Per Maya Hawke , i primi mesi del 2019 sono stati ricchi di soddisfazioni. L’attrice, infatti, è una delle rivelazioni della terza stagione di Stranger Things, e fa parte del cast di C’era una volta a… Hollywood di Tarantino. Si tratta di un dettaglio non da poco: il regista americano ha lavorato con la madre di Maya, Uma Thurman, in alcuni dei suoi film di maggior successo, ovvero Pulp Fiction e Kill Bill .

