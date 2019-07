È ufficiale: Joker sarà ufficialmente a Venezia 76 (in concorso!)

Cinema

di Alice Grisa - 25/07/2019 16:34 | aggiornato 25/07/2019 16:38

Joker è in arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia tra i film in concorso. La storia esaminerà la discesa agli inferi del clown frustrato ed emarginato e la sua ascesa criminale.

Joker ha fatto il salto di qualità.

Il film di Todd Phillips, che racconterà l’ascesa criminale del pagliaccio nemico di Batman, approderà - oltre che al Toronto Film Festival - anche in laguna il prossimo settembre in concorso alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

Candidato all’Oscar, con alle spalle successi come Borat e Una notte da leoni, Todd Phillips è sceso agli inferi delle malattie mentali per raccontare la deriva di un uomo, un clown fallito e frustrato che alla fine, un po’ per caso un po’ per sconforto, si trova a intercettare la via del male.

In arrivo nelle sale italiane il 3 ottobre, Joker si discosta dalle sceneggiature e dall’impatto visivo dei soliti cinecomic, per intraprendere una via più intimista e sperimentale, che – sulla scia del geniale cattivo interpretato da Heath Ledger e raccontato da Christopher Nolan ne Il cavaliere oscuro – si ripromette di raccontare la storia di un uomo che si è trovato a convivere con la psicopatia, la solitudine, il dolore.

Phillips figura anche come produttore, insieme a Bradley Cooper, mentre Michael E. Uslan, Walter Hamada, Aaron L. Gilbert, Joseph Garner, Richard Baratta e Bruce Berman sono i produttori esecutivi.

Al fianco di Joaquin Phoenix, che interpreterà la nemesi di Batman, troveremo anche Zazie Beetz, che sarà il possibile interesse romantico di Arthur, e Robert De Niro. Warner Bros. ha rilasciato alcune foto di Joker con il suo trucco iconico da pagliaccio criminale, un uomo sfortunato e adagiato in una società che gli ha sempre voltato le spalle, nonostante il suo bisogno di aiuto e supporto.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire questo film?