Film di Gears of War, Dave Bautista: ho fatto di tutto per farmi scritturare come Marcus

VideogamesCinema

di Stefania Sperandio - 25/07/2019 08:29 | aggiornato 25/07/2019 08:33

Dave Bautista ci teneva così tanto a essere Marcus nel film di Gears of War che ha fatto carte false per cercare di ottenere la parte.

25 condivisioni

Dave Bautista non ha mai nascosto il suo amore per Gears of War: qualche mese fa, appresa la notizia dei lavori in corso su un film dedicato alla saga di videogiochi di The Coalition, l'ex wrestler e attore aveva anzi dichiarato apertamente di ambire al ruolo di Marcus Fenix, roccioso protagonista del franchise.

Gli sforzi dell'artista gli sono valsi la parte? Sembrerebbe proprio di no. Sul suo account Twitter ufficiale, Bautista ha risposto a un fan che si era espresso in suo favore e che si domandava "Hollywood, ci state ascoltando?". In merito, l'artista ha replicato:

Sì, stanno ascoltando. Ma a quanto pare non gliene frega un c***o. Grazie comunque per il supporto. Credetemi quando vi dico che le ho provate tutte per provare a rendere questa cosa realtà.

They’re listening. And they could give AF! 🙄.. but thank you for the support. Believe me when I say I’ve tried everything to make this happen. https://t.co/8THxKLkbdV — Dave Bautista (@DaveBautista) July 23, 2019

Non ci è dato sapere per quale motivo, secondo quanto sostenuto dall'attore, la sua candidatura sia stata rifiutata, né chi sarà invece a vestire i panni di Marcus Fenix.

Lasciato il ring, Bautista si è già dedicato a grandi produzioni cinematografiche, quindi non è sicuramente il curriculum a mancargli: solo di recente, lo abbiamo visto in Guardiani della Galassia (e in Avengers), in Blade Runner 2049 e nella saga Escape Plan.

HD Microsoft Marcus Fenix in Gears of War 4

Al momento, il tweet di Bautista rimane una delle più recenti informazioni che sono emerse sul film di Gears of War. In lavorazione da oramai diversi anni, la pellicola non vede la diffusione di nuovi dettagli dal 2017.

Qualche giorno fa, Rod Fergusson – produttore e direttore della serie di videogiochi Gears of War – si era detto favorevole all'idea di Bautista nel ruolo di Marcus, ma aveva precisato nel corso di un'intervista con IGN che la decisione non sarebbe stata presa da lui.

Microsoft

Nelle ultime ore inoltre un altro attore ha dichiarato che sarebbe molto attratto a ricoprire un ruolo in questo prossimo progetto. Si tratta di Terry Crews, attore statunitense che abbiamo già conosciuto nella saga de I mercenari.

Mentre Bautista sarebbe perfetto nel ruolo di Marcus Fenix, Crews sarebbe altrettanto ottimo per ricoprire il ruolo di Augustus Cole, conosciuto ai più come Cole Train. E a sottolineare meglio la sua proposta ha pensato bene di postare un Tweet con una foto che ritrae lui e Bautista. Beh che dire, la coppia non sfigurerebbe affatto nel ruolo dei due personaggi di Gears of War.

Oltre che di novità sul film, i fan della saga sono anche in attesa di Gears 5, prossimo episodio della serie in arrivo su PC e Xbox One. L'appuntamento con il gioco è fissato per il 10 settembre e, questa volta, le vicende si concentreranno sul personaggio di Kait Diaz. Con lei, anche gli immancabili Marcus Fenix, JD Fenix e Delmont Walker.