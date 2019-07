Sento che in qualche modo sono degli eroi non celebrati. Lavorano per far apparire grandi altre persone agli occhi della gente senza ottenere alcun ritorno… È un peccato perché sono incredibilmente abili.

L’attore ha anche aggiunto che, secondo lui, non si fa abbastanza per riconoscere pubblicamente il lavoro degli stuntman:

È un lavoro imprevedibile. Si adottano tutte le misure per evitare queste cose [l’incidente] … È terribile per le famiglie quando qualcuno si fa davvero male.

Le parole di Statham sono state suscitate dall’ incidente occorso al giovane stuntman Joe Watts negli studi inglesi di Warner Bros. Le indagini sono in corso, ma sembra che Joe sia caduto provocandosi una ferita alla testa a causa della rottura di un cavo di sicurezza a cui era legato. Lo stuntman è ricoverato al Royal Hospital di Londra ed è in coma indotto da lunedì 22 luglio.

Ho lavorato a stretto contatto con loro per molti anni… Sono più a mio agio in compagnia degli stuntman che con qualsiasi altro membro del team di lavoro.

