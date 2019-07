Kaley Cuoco mostra il primo trailer della serie animata Harley Quinn

TV NewsAnimazione

di Giuseppe Benincasa - 25/07/2019

Harley Quinn è pronta a comandare Gotham City!

La stella della serie TV The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il trailer (mostrato anche al Comic-Con di San Diego) della nuova serie animata dedicata ad Harley Quinn, uno dei personaggi più folli dell'intero universo DC Comics. A quanto pare - giudicatelo voi stessi guardando il trailer in testata a questo articolo - la serie esalterà l'aspetto folle del personaggio. Harley Quinn, infatti, è uno show dedicato a un pubblico adulto, per la forte dose di violenza e la presenza di un linguaggio non appropriato a dei bambini.

Nel trailer viene messo in risalto la parte comica e action della serie, oltre a essere presenti diversi personaggi noti dell'universo DC Comics come Aquaman, Batman, Joker, Captain Cold, Poison Ivy, Due Facce, Calendar Man, Cheetah (che vedremo in versione live action nel prossimo film di Wonder Woman) e tanti altri.

Kaley Cuoco ha anche pubblicato una foto, che potete vedere qui sotto, parte del cast dello show. Oltre a Cuoco (che dà la voce ad Harley Quinn), c'è l'attrice Lake Bell che interpreta Pamela Isley. In alto da sinistra a destra ci sono: Diedrich Bader in una parte non ancora rivelata, J.B. Smoove in un ruolo non ancora rivelato e Alan Tudyk che dà la sua voce a Joker.

Kaley Cuoco è produttrice esecutiva della serie e guida il cast, che comprende anche Lake Bell, Alan Tudyk, Jim Rash, Ron Funches, Chris Meloni, Diedrich Bader, James Adomian, Tony Hale, JB Smoove, Jason Alexander, Tisha Campbell Martin, Giancarlo Esposito, Natalie Morales, Matt Oberg e Wanda Sykes. Harley Quinn ha come produttori esecutivi Patrick Schumacker e Justin Halpern.