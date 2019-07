Kevin Feige parla del prossimo team di Vendicatori: vedremo i Dark Avengers?

Cinema

25/07/2019

Kevin Feige parla dei cambiamenti del team degli Avengers e dalla rete arrivano interessanti teorie.

Per la prima volta dopo 11 anni, i Marvel Studios non ha annunciato un nuovo film sugli Avengers nella prossima Fase Cinematografica Marvel. A questo proposito, ha parlato il presidente Kevin Feige, durante una intervista al San Diego Comic-Con tenuta con IGN.

Nel video che potete vedere qui sotto, l'intervistatrice chiede a Feige come mai non è stato annunciato un nuovo film degli Avengers. Feige risponde che c'è stato un film chiamato Avengers: Endgame e che questo ha rappresentato la fine del viaggio per alcuni personaggi. La Fase 4 è decisamente un nuovo inizio, una nuova era nella quale si conosceranno nuovi personaggi.

È quindi ipotizzabile che la nuova formazione degli Avengers sarà completamente diversa da quella che i fan hanno conosciuto e amato fino a oggi. A questo proposito, il sito Cinema Blend ha riportato le parole di Feige:

Sarà un team completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad adesso. E di questo che parlava Endgame. Sarà una rappresentazione del team molto diversa, con alcuni personaggi conosciuti e altri ancora da conoscere.

È ipotizzabile pensare che ci sarà un film sui nuovi Vendicatori nella Fase 5 e che forse Marvel Studios abbia deciso di tenerlo nascosto ancora per un po' ai propri fan. Ecco le parole di Feige a proposito della scelta su cosa annunciare o meno al San Diego Comic-Con 2019:

Abbiamo discusso su cosa annunciare [al San Diego Comic-Con]. 'Dovremmo annunciare la [Fase] 4 e la 5? Li abbiamo pianificate. Abbiamo 5 anni preparati.' E io pensavo che 11 progetti in 2 anni fossero abbastanza. Non avendo annunciato niente da 2 o 3 anni.

Quindi, Marvel Studios avrebbe pianificato anche la Fase 5, o almeno una sua parte, che dovrebbe comprendere Blade, Guardiani della Galassia Vol. 3, Captain Marvel 2, Black Panther 2, il terzo capitolo di Spider-Man e un nuovo capitolo sui Vendicatori. Ma come saranno diversi gli Avengers?

Ecco due idee che potrebbero stuzzicare la vostra fantasia.

L'idea Dark Avengers

Al San Diego Comic-Con è stata ufficializzata la presenza di Red Guardian (interpretato da David Harbour), del villain Taskmaster e di Yelana Belova (Florence Pugh) nel film Black Widow. Secondo una teoria di un fan di Reddit, il lungometraggio prequel (è ambientato nell'arco temporale che intercorre tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War) su Vedova Nera (interpretata da Scarlett Johansson) getterebbe le basi per il film Dark Avengers.

HD Marvel Comics La formazione dei Dark Avengers nei fumetti Marvel

u/theincredibleshaq, questo il nickname del fan Marvel, spiega che gli Avengers originali verranno sostituiti dalle loro controparti malvage: Yelana Belova (non ci sono conferme che sia malvagia) sostituirà Natasha Romanoff, Red Guardian (la versione sovietica di Steve Rogers) prenderà il posto di Capitan America e Taskmaster (che può replicare facilmente le abilità di un altro eroe) sostituirà Occhio di Falco.

Per quanto riguarda gli altri membri dei Dark Avengers, l'utente di Reddit sostiene che i personaggi già introdotti nel Marvel Cinematic Universe come Abominio (visto ne L'Incredibile Hulk), Justin Hammer (visto in Iron Man 2) potrebbero sostituire rispettivamente Hulk e Iron Man. Per quanto riguarda il Dio del Tuono, il fan ipotizza che un nuovo Thor cattivo possa essere introdotto in uno dei film della Fase 4. Tra i commenti più interessanti, ci sono quelli che sperano nell'introduzione di Norman Osborn, uno dei cattivi più carismatici dell'universo di Spider-Man.

L'idea Annihilation

Secondo il sito CBR, il prossimo film degli Avengers verrà sostituito da un film sul crossover a fumetti dal titolo Annihilation. Questa saga mette insieme diversi supereroi per combattere le forze di Annihilus, un classico cattivo dei Fantastici Quattro, che scatena il suo esercito di soldati della Zona Negativa sull'universo. La storia a fumetti comprende la presenza dei Guardiani della Galassia, dei Kree, degli Skrull, ovviamente dei Fantastici Quattro, di Nova e di Silver Surfer.

Marvel Comics Annihilus

Gli indizi fondamentali, riportati dal sito americano, riguardano il fatto che nella Fase 4 è sempre più netta la distinzione tra gli eroi terrestri e cosmici, ovvero tra i film ambientati sulla Terra (Black Widow e Shang-Chi and the legend of the Ten Rings) e quelli nello spazio (Thor: Love and Thunder e Eternals). La Fase 3 del Marvel Cinematic Universe ha fornito sempre più spunti sul cosmo con l'introduzione degli Skrull e il debutto degli Eterni nella Fase 4 potrebbe definitivamente espandere le storie dell'universo cosmico, permettendo a quest'ultimo di essere al centro del prossimo crossover (Annihilation per l'appunto).

La Zone Negativa potrebbe essere menzionata o esplorata come una nuova dimensione nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il personaggio di Nova, invece, potrebbe essere inserito in Guardiani della Galassia Vol. 3. Silver Surfer e/o Galactus (altro personaggio chiave di Annihilation) potrebbero essere inseriti nel lungometraggio dei Fantastici Quattro.

Quale dei due film vi sembra più interessante?

