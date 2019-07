Curiosità

di Laura Silvestri - 25/07/2019 14:12 | aggiornato 25/07/2019 14:18

Stanchi dei soliti hotel di città? Che ne direste di un albergo scavato nella roccia a strapiombo sul mare? Allora tenete le valigie pronte nel caso il concept dello Studio Hayri Atak diventi realtà... Destinazione? Norvegia!

Altro giorno, altro hotel da sogno.

Dopo l'hotel con vista sull'aurora boreale e quello che si affaccia sulla barriera corallina, ecco un'altra location da togliere il respiro.

Questa volta siamo in Norvegia, sul Preikestolen (Pulpito di Roccia, come viene chiamato in italiano), una falesia situata a strapiombo sul Lysefjord, il Fiordo della Luce.

Questo il luogo eletto per il progetto dell'Hayri Atak Conceptual Boutique Hotel, una struttura alberghiera di lusso che verrebbe ricavata costruendo all'interno della roccia, come se ne fosse un'estensione naturale.

Come segnala anche designboom, se un giorno dovesse davvero esserne approvata la costruzione, l'edificio ideato dallo studio di design turco offrirebbe una vista mozzafiato ai suoi clienti, in quanto una delle sue caratteristiche principali risiederebbe nella piattaforma panoramica posizionata al suo ingresso.

Le camere si troverebbero invece sui piani inferiori, arricchite da balconi di forma ricurva che protenderebbero sulla scogliera, in modo da poter anch'essi offrire l'opportunità di ammirare il panorama.

Il ponte inferiore, inoltre, verrebbe dotato di piscina, il luogo perfetto per rilassarsi, senza però dimenticarsi di ciò che si ha intorno: come potete vedere dalle immagini, chi soffre di vertigini potrebbe non essere perfettamente a suo agio nella vasca dall'ubicazione strategica a 600 metri d'altezza, da cui sarebbe possibile scorgere l'ambiente sottostante.

E se siete degli amanti del cinema, vi farà piacere venire a conoscenza di questa piccola curiosità: come riportato dal sito golem, la scogliera su cui si è immaginato l'hotel è stata utilizzata anche come location di una spettacolare scena del film Mission: Impossibile - Fallout con Tom Cruise e Henry Cavill.

Decisamente appropriato, non trovate?

E a voi piacerebbe passare il week-end in un luogo simile? Fateci sapere nei commenti.

Per maggiori informazioni sull'hotel e gli altri design di Hayri Atak, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dello studio, Hayri Atak Architectural Design Studio.