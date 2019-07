TV NewsCelebrity

25/07/2019

Dai pericoli reali di The Hot Zone a quelli fantastici di Game of Thrones, Liam Cunningham ha parlato in una intervista al BCT del suo nuovo ruolo nel thriller-drama in 6 episodi in onda da settembre.

Il personaggio di Ser Davos Seaworth in Game of Thrones ha fatto entrare Liam Cunningham nel cuore del grande pubblico. Ma per l'attore è tempo di una nuova sfida.

L'interprete britannico si prepara a tornare sul piccolo schermo con la serie TV The Hot Zone, nel ruolo del dottor Wade Carter, uno dei massimi esperti al mondo di malattie emergenti, che è stato isolato dalla comunità scientifica per il suo approccio (troppo) appassionato e non convenzionale.

Ma quando il virus Ebola fa la sua comparsa in un centro di ricerca della Virginia, a pochi km dalla Casa Bianca, le competenze del patologo si riveleranno cruciali per impedire una epidemia su scala mondiale.

Il dottor Carter sarà un alleato e un consigliere fondamentale per la protagonista della serie, il tenente colonnello Nancy Jaax, interpretata da Julianna Margulies, e l'aiuterà nella difficile battaglia per impedire la diffusione del virus, mentre le diverse agenzie governative sono divise da disaccordi e conflitti.

Dopo Ser Davos Seaworth, Liam Cunningham torna in TV nel ruolo di uno scienziato

Liam Cunningham ha parlato del suo nuovo ruolo al BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, fondato e diretto da Antonio Frascadore e giunto alla sua terza edizione, nella intervista che trovate in copertina.

L'attore ha rivelato un insospettabile background comune con il suo personaggio:

Una parte del ruolo l'ho preparata senza sapere... che la stavo preparando! È successo 35 anni fa, quando vivevo in Africa. Lavoravo nella foresta, come Wade Carter, prima di diventare attore.

La star di GoT ha spiegato che il dottor Carter è "un ribelle che si è cacciato nei guai":

È stato messo ai margini dalla comunità scientifica, perché è un tipo esaltato. È veramente preoccupato per gli esseri umani.

Liam Cunningham ha proseguito riflettendo sul pericolo rappresentato dall'Ebola:

Se questa malattia arrivasse da noi, porterebbe alla devastazione, proprio come World War Z.

E poi ha parlato scherzosamente del "virus" che ha contagiato Danerys nell'ultima stagione di Game of Thrones e le ha fatto fare quello che ha fatto:

Un virus che l'ha fatta impazzire! [...] Penso che molte persone si siano arrabbiate, per questo passaggio da essere una persona fragile a una dominante e che poi impazzisce. Ma questo è ciò che rende una serie drammatica.

Per rivedere in TV l'attore, l'appuntamento è con The Hot Zone, il nuovo thriller-drama in 6 episodi prodotto da Fox 21 Television Studios, Lynda Obst Productions e Scott Free Productions di Ridley Scott, in onda dal 4 settembre in trasmissione simultanea su National Geographic e FOX.