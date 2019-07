Cinema

Pennywise prende il posto della suora demoniaca di The Conjuring [VIDEO]

di Simona Vitale - 25/07/2019 16:03 | aggiornato 25/07/2019 16:08

Pennywise abbandona gli abiti da clown e indossa quelli del demone-suora Valak (The Nun - La vocazione del male) in un mash up realizzato per celebrare la prossima uscita di IT: Capitolo 2 al cinema. Ecco il video.

I film dell'universo cinematografico di The Conjuring rappresentano sicuramente alcune delle pellicole più amate dagli appassionati di horror. Una delle più grandi icone horror di questo franchise è quella di Valak, la suora demoniaca protagonista di The Nun - La vocazione del male, uscito nei cinema italiani a settembre 2018. Un altro grande personaggio del mondo horror è quello di Pennywise, una delle più spaventose manifestazioni di IT, l'entità demoniaca che da secoli dimora nelle fogne della cittadina fittizia di Derry. Pennywise, nato dalla penna di Stephen King e portato sul grande schermo da Andy Muschietti, tornerà a spaventare grandi e piccini a settembre 2019, quando invaderà i nostri cinema con IT: Capitolo 2. Ebbene se apparentemente il demone-suora Valak e il clow Pennywise sembrano non avere nulla in comune (a parte l'essere protagonisti di pellicole horror) e quindi destinati a mai incontrarsi secondo i calcoli più banali, sappiate che potrebbe non essere così. Un utene di YouTube, KingFrostmare, ha postato sul proprio canale un video nel quale ha sostituito il demone Valak di The Conjuring 2 - Il caso Enfield e protagonista di The Nun - La vocazione del male (interpretato da Bonnie Aarons) con il clown Pennywise di IT - Capitolo 1 (interpretato da Bill Skarsgård). Potete gustarvi il filmato in apertura dell'articolo. Il risultato, sebbene diverso dall'originale, appare effettivamente alquanto inquietante. Lo YouTuber ha deciso in questo modo di omaggiare la prossima uscita di IT: Capitolo 2 che nelle sale italiane arriverà il 5 settembre. In IT: Capitolo 2 vedremo i Perdenti adulti tornare a Derry a distanza di 27 anni dagli eventi della prima pellicola, campione di incassi nel 2017. Bev, Bill, Stan e il resto del gruppo torneranno nella città che ha accolto (e rovinato) la loro adolescenza per tentare di sconfiggere il mostruoso Pennywise, risvegliatosi da un lungo letargo e desideroso di soddisfare la sua sete di sangue e vendetta. E se mai vedremo Valak alle prese con palloncini rossi che galleggiano e Pennywise indossare un abito da suora incutendo terrore ai malcapitati abitanti della casa di turno, nulla ci vieta di immaginarlo ed, evidentemente, di riprodurlo come ha ben pensato di fare un grande appassionato di entrambi i film horror.