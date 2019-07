Pokémon Masters debutta ad agosto su smartphone iOS e Android

Videogames

di Andrea Guerriero - 25/07/2019 14:26

Nintendo è pronta a riportare i suoi mostriciattoli tascabili su dispositivi mobile. Per un'esperienza di gioco che assicura intense battaglie tra tutti gli aspiranti Allenatori.

0 condivisioni

Creato nel 1996 da Satoshi Tajiri, il franchise Pokémon è ancora oggi uno dei più amati - e remunerativi - al mondo. Pikachu e i suoi colorati amici hanno prima invaso il mondo videoludico, poi piccolo e grande schermo, poi ancora si sono esibiti in un gioco di carte collezionabili che non ha alcun bisogno di presentazioni.

Infine, i mostriciattoli tascabili di casa Nintendo sono riusciti a contagiare anche i nostri smartphone con il fenomeno Pokémon GO, da tre anni sulla cresta dell'onda. E che molto presto sarà affiancato da un altro videogame destinato solo a iOS e Android, che per meccaniche di gioco si discosta dall'illustre "cugino" in realtà aumentata:

Sviluppato da The Pokémon Company in stretta collaborazione con DeNA Corporation – compagnia già coinvolta in altre esperienze mobile di Nintendo come Super Mario Run e Miitomo -, Pokémon Masters - questo il nome del progetto - sarà disponibile in tutto il mondo, Italia compresa, a partire dal prossimo 29 agosto. Il download sarà gratuito con acquisti opzionali in app, mentre già da ora sono aperte le pre-registrazioni su App Store e Google Play. Il gioco sarà tradotto in inglese, tedesco, giapponese, italiano, coreano, spagnolo e cinese.

L'ultima iterazione mobile dei Pokémon ci porterà ad esplorare, a portata di touch, l'isola artificiale di Pasio. Qui si svolge il World Pokémon Masters, vale a dire un torneo in cui gli Allenatori lottano tre contro tre. Naturalmente, come da tradizione per il longevo brand giapponese, anche in questa iterazione mobile potremo creare la nostra squadra dei sogni, composta da tre Allenatori e tre Pokémon. Dovremo poi analizzare le debolezze dei nostri avversari per infliggere danni devastanti e avere la meglio negli scontri, sfruttando pure una modalità multigiocatore online.

HD Nintendo/The Pokémon Company/DeNA Corporation Pokémon Masters sarà scaricabile gratis da App Store e Google Play a partire dal 29 agosto

Gli sviluppatori hanno messo a punto anche un sistema di Lotte Multisquadra, che permette a tre giocatori di fare squadra assieme e di affrontare uniti le sfide proposte, nel nome della collaborazione. I nuovi aspiranti Allenatori di Pokémon, poi, nel corso della loro avventura potranno contare su di un simpatico strumento. Si tratta del Poryphone, un device che grazie alle sue feature consentirà di avere accesso a diverse informazioni utili.

Cosa ne dite, state già lucidando la vostra fedele PokéBall per lanciavi nella mischia e dimostrare il vostro valore?