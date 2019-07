Prequel di Game of Thrones: finite le riprese sull'episodio pilota

TV News

25/07/2019

HBO ha confermato ufficialmente che le riprese sull'episodio pilota di Bloodmoon, titolo con cui è conosciuto per il momento il prequel di Game of Thrones, sono state completate.

Game of Thrones ha visto la messa in onda del suo epilogo solo lo scorso maggio, ma i lavori sul suo prequel, per ora conosciuto con il nome in codice di Bloodmoon, procedono più spediti che mai.

Nel corso degli incontri con la stampa per il Television Critics Association Summer Press Tour, il direttore per la programmazione di HBO, Casey Bloys, ha infatti confermato che le riprese per l'episodio pilota sono già concluse. Purtroppo, come riferito da AV Club, Bloys non ha rivelato ulteriori dettagli sulla produzione, limitandosi a far sapere che il completamento delle riprese si è concretizzato proprio nei giorni scorsi.

Casey Bloys al 2019 Television Critics Association Summer Press Tour

I fan italiani avevano i riflettori particolarmente puntati su questi lavori in corso: oltre che in Irlanda e in altre location, infatti, lo staff di HBO si è recato anche a Gaeta per girare alcune delle scene che vedremo, quindi, nell'episodio pilota del prequel di Game of Thrones.

Le vicende di Bloodmoon saranno ambientate 5mila anni prima di quelle di Jon Snow, Daenerys Targaryen e degli altri celebri personaggi nati da Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Lo scrittore George R. R. Martin ha assicurato che l'epoca sarà così remota che non ci saranno ancora né i Targaryen né i Lannister, mentre ci saranno gli Stark – una delle casate ancestrali del mondo di Westeros.

HBO I Figli della Foresta e i Primi Uomini dovrebbero essere grandi protagonisti del prequel di Game of Thrones

Proprio in merito alla presenza degli Stark, alcune foto recentemente trapelate dal set potrebbero aver svelato il loro antico vessillo, esposto su una piccola barca e recante il metalupo (anche se più stilizzato) e i colori della casata. Difficile immaginare verso dove stiano navigando questi antichi Stark nella scena immortalata dai fan – ma almeno sappiamo da chi hanno ereditato i loro geni da viaggiatori avventurieri Re Brandon Stark il Navigatore e Arya Stark.

Tra i membri del cast del prequel troveremo anche Naomi Watts, che ha rivelato di essere stata inizialmente spaventata dall'idea di far parte di una produzione così al centro dell'attenzione. L'artista, che vestirà i panni di una nobile che nasconde un oscuro segreto, si è poi detta certa che i fan di Game of Thrones non saranno delusi dalla qualità di questo prologo. Con lei nel cast anche Naomi Ackie, Sheila Atim, Jamie Campbell Bower e diversi altri attori già rivelati.