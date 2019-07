Star Wars Jedi Fallen Order ricorderà Sekiro, parola degli sviluppatori

Videogames

Atteso a novembre su PC e console, Star Wars Jedi Fallen Order dovrebbe andare a proporre soluzioni di gameplay molto simili a quelle di Sekiro Shadows Die Twice. Il paragone con l'ultimo capolavoro di From Software arriva dalla stessa Respawn.

L'universo di Guerre Stellari si farà di nuovo videogioco. Ancora una volta grazie a EA, che ha affidato alle sapienti mani dei ragazzi di Respawn Entertainment lo sviluppo di Star Wars Jedi Fallen Order.

Gli stessi autori della saga sparacchina di Titanfall e del fenomeno Battle Royale Apex Legends cambiano totalmente genere e si lanciano allora in una avventura in terza persona dedicata ai lupi solitari, in cui narrazione e gameplay si piegano a un'esperienza single player da vivere su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 15 novembre.

E se è vero che, dopo averlo saggiato all'E3 2019 di Los Angeles, Star Wars Jedi Fallen Order è rientrato di diritto tra i titoli più attesi dell'anno, oggi il team di sviluppo californiano va a infiammare ancor di più l'hype con dichiarazioni che strizzano l'occhio a una delle produzioni poligonali più apprezzate dal popolo geek in questa generazione.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di EDGE, Jason de Heras e Stig Asmussen di Respawn hanno infatti accostato l'esperienza ludica di Star Wars Jedi Fallen Order a quella offerta da Sekiro Shadows Die Twice, ultimo - punitivo! - capolavoro di Hidetaka Miyazaki e della sua From Software. Prima di tutto, il capoprogettista del sistema di combattimento dell'action adventure sci-fi, de Heras, va quindi a soffermarsi proprio sul combat system, trovando un parallelismo con il gioco made in Japan:

Giocandolo ho pensato che fosse piuttosto tosto, ma è anche confortante sapere che si può creare un titolo simile senza aggiungere una barra di resistenza. Ti permette di attaccare, rotolare, fare tutto 'gratuitamente' e lasciare all'IA il compito di dirti se stai facendo o meno la cosa giusta. Sekiro ci ha confermato che non devi limitare tutto ciò che fa il giocatore e che puoi lasciargli ampia libertà, tanto c'è sempre l'IA nemica a ricordarti se stai sbagliando prendendoti a schiaffi e pugni. Per noi è stato positivo sapere che esisteva un gioco simile al nostro. Molto simile al nostro.

A fare eco alle sue parole ci sono poi le dichiarazioni del game director Asmussen:

Sono sempre stato un grande fan di FromSoftware, lo sono dai tempi di King's Field. Voglio dire, in effetti King's Field 2 è uno dei miei videogiochi preferiti di sempre. Ma non si tratta solo del fatto che ti piaccia o meno un gioco per poi provare a ricrearlo. C'è molto di più, questa passione ti spinge a chiederti cosa si può imparare per rendere più divertente un tuo progetto.

Ad essere onesti, dalla presentazione nel corso della recente kermesse losangelina non è emersa la stessa profondità di Sekiro nelle sequenze di giocato di Jedi Fallen Order, quanto piuttosto un action scorrevole e altamente cinematografico, che molto deve a Metroid per la sua struttura. Possibile allora che Respawn Entertainment non abbia ancora mostrato gran parte della sua ultima fatica?

Mentre ci pensate, ci ricordiamo che il nuovo videogioco di Star Wars scatenerà la sua Forza a novembre su PC e console. Voi siete interessati all'acquisto?